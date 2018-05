In der Oberliga gelang den Handballern aus Haan die Revanche gegen ME-Sport. Der TuS Lintorf kam zum Saisonabschluss zu einem guten 27:27 gegen Angermund.

Kreis Mettmann. Die Aussicht auf das Saisonende verlieh den angeschlagenen Spielern unerwartet Flügel, denn im Oberliga-Derby zwischen der DJK Unitas Haan und Mettmann-Sport liefen auch jene Akteure auf, die zuletzt in den Überlegungen der Trainer aufgrund von Verletzungen keine Rolle spielten. Und das galt für beide Lokalrivalen gleichermaßen. So trat überraschend bei MESport nach mehrmonatiger Pause aufgrund einer Herzmuskelentzündung Andre Loschinski wieder in Aktion. Auf der anderen Seite trug auch Thomas Sorgnit (Riss des Syndesmosebandes) das Unitas-Trikot – allerdings nur für einen Siebenmeter, den er sicher zur Haaner 19:12Pausenführung verwandelte. Am Ende hatten die Haaner Handballer mit 36:28 die Nase vorne und nahmen damit eindrucksvoll Revanche für die knappe Ein-Tor-Niederlage im Hinspiel.

„Letztlich war das Spiel ein Spiegelbild unserer Saison.“

Kai Müller, Unitas-Trainer, zu einer Partie und einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen

Für die rund 300 Zuschauer hatte der Lokalkampf trotz der letztlich klaren Kräfteverhältnisse auch eine spannende Note. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und die Mettmanner wieder ins Spiel gebracht“, erklärte Kai Müller, der trotz des klaren Erfolges die Partie kritisch analysierte. „Letztlich war das Spiel ein Spiegelbild unserer Saison“, stellte der Unitas-Trainer nach einem kurzen Moment des Überlegens fest. Will heißen: Sein Team bot einen wechselhaften Auftritt mit Höhen und Tiefen. Zu den guten Momenten gehörte zweifellos die Anfangsphase, als Domagoj Golec, Raphael Korbmacher und Lennard Austrup die Hausherren mit 3:0 in Front warfen. Erst danach erzielte Lucas Klein den ersten Treffer für das ME-Sport-Team, das sich nach zwölf Minuten bereits mit 4:10 im Rückstand sah. Nach einer Auszeit von Jürgen Tiedermann vermochten die Mettmanner die Begegnung zumindest ausgeglichener zu gestalten, auch wenn im Angriff längst nicht alles rund lief – auch, weil Unitas-Torhüter Dario Musacchio bei seiner Abschiedsvorstellung etliche Paraden zeigte.

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie bis zum 22:13 (34.) durch Golec aus Haaner Sicht noch in geordneten Bahnen. Dann aber drehten die Mettmanner plötzlich auf. Als Lukas Klein einen Pass abfing und per Tempogegenstoß auf 19:23 (37.) verkürzte, hatte Kai Müller plötzlich Redebedarf. Den Angriffsschwung der Gäste bremste diese Auszeit nicht. Vielmehr brachte Loschinski sein Team vier Minuten später in Überzahl auf 23:24 (42.) heran und verkürzte später auch auf 26:28 (49.).