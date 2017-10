In der Oberliga endete der Spieltag für fast alle Teams aus der Region mit einer Niederlage. Die Herren von ME-Sport erreichen ein Remis, Haan siegte klar.

Kreis Mettmann. Eine Halbzeit lang taten sich die Oberliga-Handballer der DJK Unitas Haan sehr schwer gegen einen Kontrahenten, der mit einer kompakten Deckung aufwartete. Unter dem Strich jedoch setzten sich die Gartenstädter mit 34:29 (17:17) gegen den LTV Wuppertal durch und kletterten in der Tabelle auf den vierten Platz. Anfangs hatten aber die Wuppertaler die besseren Karten. Von Beginn an übernahmen sie die Führung. Dabei profitierten sie auch von schnellen Ballgewinnen, da die Haaner oftmals zu früh das Anspiel an den Kreis versuchten und der Pass misslang. Nach dem 15:12 (24.) für die Wuppertaler bliesen die Unitas-Handballer zur Aufholjagd. Fünf Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang dem Team das 17:17. Nach dem Seitenwechsel neigte sich die Waagschale allmählich zugunsten der Gäste. Drei Tore in den ersten vier Minuten brachten die 20:17-Führung. In der Folge behielten die Haaner immer die Nase vorne und hatten beim 29:24 (51.) alle Trümpfe in der Hand. Auch eine Wuppertaler Auszeit vermochte den Spielfluss der Unitas nicht mehr zu unterbinden. bs

Angermund muss sich mit Platz in Verfolgergruppe zufrieden geben

Der TV Angermund lag im Oberliga-Heimspiel gegen den ebenfalls verlustpunktfreien MTV Dinslaken mit 26:28 zurück, Patrik Ranftler hatte auch seinen sechsten Siebenmeter sicher verwandelt. Gute drei Minuten waren noch zu spielen, nun schien die mit viel Spannung erwartete Spitzenbegegnung, in welcher der TVA schon deutlich im Rückstand lag (15:21/ 34.), plötzlich wieder offen. Aber Ranftler handelte sich umgehend danach eine strittige Zeitstrafe ein – und in Unterzahl ließ sich dieses Spiel nicht mehr drehen. Dazu war der MTV Dinslaken einfach zu stark. Die Angermunder unterlagen mit 27:31 (13:19) und müssen sich erst einmal mit einem Rang in der Verfolgergruppe zufrieden geben. wm

Mettmanner Herren kommen mit etwas Glück noch zu einem Punkt

Nach der Oberliga-Begegnung der Mettmanner Oberliga-Handballer bei der HSG Wesel wusste Jürgen Tiedermann zunächst nicht, ob er sich über den einen Punkt freuen oder doch eher dem vergebenen Sieg nachtrauern sollte. Immer führte seine Mannschaft zur Pause bereits mit vier Toren. Doch in der Schlussphase ließen sich die ME-Sport-Handballer von der aufkommenden Hektik anstecken. So endete die Partie mit 30:30 (18:14). Der Auftakt und die erste Halbzeit verliefen weitgehend nach Maß für die Gäste: Über 8:6 (14.) zogen sie auf 15:12 (25.) davon und führten zur Pause mit vier Treffern Vorsprung. Dieser war aber nach Wiederanpfiff bald Makulatur – Wesel glich zum 24:24 (49.) aus. Die Hausherren übernahmen sogar die Führung (30:28/58.), doch Moritz Hebel verwertete für seine Mannschaft nervenstark zwei Siebenmeter, was für die Mettmanner einen Punkt rettete. bs