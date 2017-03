Unitas Haan bastelt fleißig am Kader für die kommende Saison

Der Handball-Oberligist gab jetzt die nächsten Neuzugänge bekannt.

Haan. Für die Handballer der Unitas Haan läuft es im neuen Jahr gut. In den ersten acht Begegnungen der Meisterschaft seit Anfang Januar holte die Mannschaft von Jurek Tomasik fünf Siege und zwei Unentschieden, kassierte lediglich eine Niederlage – die allerdings gegen den Vorletzten TV Vorst. Damit behauptet das Herren-Team in der Oberliga Rang drei. Im Hintergrund laufend derweil die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Jetzt gab der Verein zwei weitere Neuzugänge bekannt.

Auf der Spielmacher-Position wird das Team schwerer auszurechnen

Von der HSG Gevelsberg (Westfalen-Oberliga) kommt im Sommer Yannik Schmitz (22) nach Haan. Der 1,95Meter-Mann wohnt und studiert in Düsseldorf und ist im Haaner Team für die linke Rückraum-Position eingeplant, kann aber auch den Spielmacher-Part übernehmen und sich auf dieser Position mit dem Neuen Raphael Korbmacher und der etablierten Unitas-Kraft Moritz Blau abwechseln. „Wir sind viel variabler und schwer auszurechnen, da alle drei sehr unterschiedliche Typen sind“, sagt Kai Müller, der ab dem Sommer das Traineramt in Haan übernimmt.

Mit Pascal Schusdzarra kommt vom TuS Wermelskirchen noch ein Zwei-Meter-Mann, der einst gemeinsam mit dem Unitas-Rechtsaußen Marcel Obermeier Handball beim MTV Elberfeld erlernte. Der 23-Jährige wohnt in Wuppertal und studiert Informationstechnologie. Schusdzarra hat seine Stärken in der Abwehr im Innenblock. Im Angriff ist er variabel einsetzbar, kann sogar am Kreis spielen.

Mit den beiden Neuzugängen ist der Generationswechsel endgültig eingeleitet, und der 14er-Kader für die neue Oberliga-Saison steht. „Wir haben alle Positionen doppelt besetzt“, freut sich Christian Schmahl. Der Sportliche Leiter der Unitas ergänzt: „Damit könnte man sagen, es reicht, aber wir wollen uns noch etwas verbreitern.“

Weitere Zugänge sind bei der Unitas also nicht ausgeschlossen, allerdings betont Schmahl: „Sie müssen auch das Trikot der zweiten Mannschaft tragen, damit wir handlungsfähig bleiben.“ Damit will der Klub die Durchlässigkeit zwischen Erst- und Zweitvertretung forcieren und zugleich Talenten den Weg in die Oberliga ebnen.

