Unitas-Frauen verlieren Boden im Titelkampf

ME-Sport schnupperte am Sieg gegen Überruhr, Wülfrath siegte souverän beim Vorletzten.

Kreis Mettmann. Durch die knappe 19:20 (9:10)-Niederlage beim SV Heißen wird es für die Handballerinnen der SG Unitas Haan/Hildener AT auch unter der Regie des neuen Trainers Jurek Tomasik immer schwerer, im Aufstiegsrennen noch ein Wort mitzureden. „Während unsere Abwehr stabil stand, hatten wir im Angriff einige Probleme. Da hat unser neuer Coach noch einige Arbeit“, resümierte Nina Orth. Der Torjägerin gelang diesmal nur ein Treffer. Das lag wohl auch daran, dass die Gastgeberinnen mit einer Manndeckung agierten.

Die Haanerinnen begannen flott und führten schnell mit 3:1. Heißen gelang der Ausgleich (9.) und nach einer Viertelstunde führten die Gastgeberinnen mit 6:3. Bis zum Halbzeitpfiff hielt die Unitas trotz teilweiser doppelter Unterzahl aber weiterhin Kontakt. „Vor allem Marisa Kinschek hat Verantwortung im Rückraum übernommen und hielt uns mit ihren Toren gut im Spiel“, berichtete Orth.

Im zweiten Durchgang markierte das Tomasik-Team zunächst den Ausgleich (11:11) und führte nach 40 Minuten (14:12). In der spannenden Schlussphase egalisierte Heißen (18:18), doch Haan antworte mit der 19:18-Führung. Da der Unitas aber in den letzten drei Minuten kein Tor mehr gelang, setzten sich die Gastgeberinnen am Schluss mit 20:19 durch. K.M.

ME-Sport schrammt knapp an der Sensation gegen Überruhr vorbei

Die Sensation, die zumindest im Verlauf der ersten Halbzeit der Oberliga-Begegnung zwischen ME-Sport und der SG Überruhr in der Luft lag, blieb am Ende aus. Die Mettmannerinnen verloren letztlich mit 22:26 (13:11). „Da war mehr drin“, sagte Aileen Fehlauer nach der Niederlage fast schon enttäuscht. Zwischen den Handballerinnen von ME-Sport und dem Tabellenvierten war lange Zeit kein Unterschied zu sehen. Mit einer kompakten Abwehrleistung und guten Aktionen im Angriff ließen die Mettmannerinnen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Mit einem nicht unverdienten 13:11-Führung ging es in die Pause.

Aber der Trainer der SG Überruhr, Bernd Vatter, rüttelte sein Team offenbar richtig wach. Den Essenerinnen kam zudem entgegen, dass bei den Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit mit der Kraft auch die Konzentration nachließ. Allein in den letzten Minuten erkämpften sich die Mettmannerinnen sechsmal den Ball – und gaben ihn dann leichtfertig wieder ab. özi

TB Wülfrath gewinnt auch in Borken äußerst deutlich

Die Parallelität war schon verblüffend: Mit exakt dem gleichen Ergebnis wie im Hinspiel (35:14) gewannen die Handballerinnen des TB Wülfrath auch das Rückrunden-Duell in Borken und setzten damit ein weiteres Ausrufezeichen in der Oberliga – auch wenn der aktuell Vorletzte nicht zu den schweren Gegnern zählt. Dennoch nahmen die Wülfratherinnen die Partie nicht auf die leichte Schulter. Weil der Anwurf bereits um 11 Uhr war, verabredete sich die Mannschaft zwei Stunden vorher zum Frühstück – in Borken. „Das hat geholfen, wir waren direkt von der ersten Minute an hellwach“, erklärte Lars Faßbender. Sein Team führte schnell mit 8:2 (14.) und unterstrich damit seine Ambitionen. Bis zur Pause bauten die Gäste den Vorsprung auf acht Treffer aus. „Dabei haben wir noch einiges liegengelassen, da wir in der Deckung zu unkonzentriert waren“, analysierte der Trainer. Im zweiten Durchgang blieben die Wülfratherinnen dominant, bauten mit viel Spaß am Spiel die Führung über 22:8 (38.) und 25:9 (41.) noch deutlicher aus.

