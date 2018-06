Die Handballer des Haaner Oberligisten treten in der neuen Spielzeit mit einem auf vielen Positionen veränderten Kader an. Coach Kai Müller will die Neuzugänge möglichst schnell integrieren.

Haan. Keine vier Wochen nach dem letzten Meisterschaftsspiel haben die Handballer der DJK Unitas Haan die Vorbereitung für die neue Spielzeit aufgenommen. „Ganz moderat“, wie Kai Müller betont. Für den Coach ist es wichtig, den Umbruch im Oberliga-Team reibungslos zu vollziehen. „Wir wollen versuchen, die neuen Jungs sportlich und zwischenmenschlich möglichst schnell zu integrieren“, sagt Müller und fügt einen Moment späte hinzu: „Mit Moritz Ziegler und Kevin Thomé kommen zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft, die alles schon kennen – da ist es etwas einfacher.“ Und auch Domagoj Golec weiß seit seinem ersten Engagement bei der Unitas, wie die Haaner Handballer ticken. Echte Neuzugänge sind hingegen Florian Schlierkamp und Torwart Tobias Joest. Thomé steigt übrigens erst später in die Vorbereitung ein, da er sich in der vorvergangenen Woche einer Knieoperation unterzog. „Es wurde der Meniskus geglättet und ein Riss beseitigt“, berichtet der wurfstarke Allrounder, der in der abgelaufenen Saison mit 172 Treffern zum Torschützenkönig in der Verbandsliga avancierte.

In die Einheiten lässt der Trainer auch taktische Übungen einfließen

Auf Kondition und Fitness liegt in den ersten Wochen das Hauptaugenmerk. „Wir wollen erst einmal in den Rhythmus kommen“, erklärt Kai Müller. Der Ball spielt gleichwohl schon eine große Rolle in den Trainingseinheiten. „Schließlich ist er unser Handwerkszeug. Durch viele spielerische Elemente können wir die Intensität hochsetzen und damit eine Basis für den konditionellen Bereich legen.“ Zudem lässt der Coach bereits „kleine taktische Dinge einfließen“, wie zum Beispiel die Bewegung aus der Deckung heraus. Bereits in einer Woche steht zudem das erste Testspiel auf dem Vorbereitungsplan – am Ende werden die Haaner über zehn Begegnungen absolviert haben. „Wir müssen die neuen Spieler schnell an unsere Abläufe gewöhnen und ihnen auch die Zeit und Chance für Fehler geben“, erklärt Müller.

Der Abgang der erfahrenen, aber beruflich stark eingespannten Thomas Sorgnit und Marcel Obermeier in die zweite Mannschaft reißt eine Lücke, die es zu füllen gilt. Noch stärker ins Kontor schlägt jedoch der Ausfall von Moritz Blau. Der 30Jährige nimmt sich in den nächsten Monaten eine Auszeit vom Handball. „Er hat im Moment viel um die Ohren, renoviert ein Haus und bearbeitet viele Teilbereiche in Eigenleistung“, gibt Kai Müller einen kleinen Einblick. Und hofft, dass der wurfstarke Rückraum-Linke wieder zurückkehrt. In jedem Fall müssen jetzt aber andere Handballer im Unitas-Rückraum Verantwortung übernehmen. „Ich bin da guter Dinge. Lennard Austrup und Raphael Korbmacher haben schon gezeigt, dass sie das können“, versprüht der Coach Zuversicht. Wohlwissend: „Moritz war natürlich der Stabilisator im Rückraum.“