Charlotte Wendel verpasst bei der DM in Berlin den dritten Platz um 0,02 Sekunden.

Ratingen. Drei Schwimmer des TV Ratingen durften bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin an den Start gehen. Charlotte Wendel (Jg. 2004), Maira Hintze (Jg. 2000) und Matthias Frank (Jg. 1999) hatten sich in den vergangenen Monaten qualifizieren können und gehören damit zu den dreißig schnellsten Schwimmern Ihres Jahrgangs in Deutschland in der jeweiligen Schwimmstrecke. Das beste Ergebnis der TVR-Schwimmer konnte Wendel gleich am Vormittag des ersten Wettkampftages herausholen.

Charlotte Wendel qualifizierte sich souverän fürs Finale

Mit der drittschnellsten Zeit im Vorlauf über 100 Meter Freistil qualifizierte sie sich souverän für das Finale der besten acht. Dieses fand am Nachmittag statt. Trotz der Aufregung, zum ersten Mal in einem solchen Finale schwimmen zu dürfen, schlug sich Wendel mit einer Zeit von 1:00,26 Minuten wacker. Am Ende fehlten nur zwei Hundertstel zu Rang drei. Ebenfalls gut konnte sich Charlotte Wendel in den folgenden Tagen über 50 Meter Freistil in Szene setzen.

Nach Platz zwei im Vorlauf in einer Zeit von 0:28,04 Sekunden konnte sie sich im Finale auf 0:27,75 steigern. Dies bedeutete eine neue Bestzeit für die junge Schwimmerin, reichte im Finale aber leider nur zu Platz fünf gegen eine wirklich schnelle Konkurrenz. Am letzten Wettkampftag der fünftägigen Meisterschaften zog sie noch über 50 Meter Rücken mit Platz sechs im Vorlauf in ein weiteres Finale ein. Dort präsentierte sie sich mit Rang fünf erneut glänzend. Über 200 Meter Freistil sowie 50 Meter Schmetterling erzielte Wendel in den Vorläufen jeweils persönliche Bestzeiten, verpasste aber mit den Plätzen elf und 13 knapp die jeweilige Finalteilnahme. Denkbar knapp verpasste auch Matthias Frank am vorletzten Wettkampftag die Teilnahme am 200-Meter-Brust-Finale seines Jahrgangs mit Rang neun im Vorlauf in einer Zeit von 2:27,26 Minuten. Bereits in den Vortagen unterstrich der Brustspezialist mit Platz 14 über 50 Meter sowie Rang 16 über 100 Meter seine gute Verfassung. Weiterhin hatte Frank sich über 200 Meter Rücken qualifiziert und schaffte in den Vorläufen Rang 18. Dritte TVR-Schwimmerin bei den DJM war Maira Hintze. Auch sie ist wie Matthias Frank eine ausgesprochene Brust-Spezialistin.

Über 200 Meter Brust mit einer Zeit von 2:43,88 Minuten erzielte sie mit Rang elf ihr bestes Vorlaufergebnis. Über 50 Meter Brust schwamm sie in 34:50 Sekunden auf Rang 13 des Wettkampfs. Dazu startete Hintze noch über 100 Meter Brust (Rang 17) sowie 50 Meter Schmetterling. Dort landete sie auf Rang 23. Die betreuenden Trainer Christian Kowalis und Ralf Kastner können mit Stolz auf die Wettkampfwoche in Berlin zurück blicken. Die gute Vorbereitung hat sich ausgezahlt. Charlotte Wendel bestätigte durchgängig mit neuen persönlichen Bestleistungen ihre sehr gute Form. Ralf Kastner war insbesondere zufrieden mit dem Erreichen der drei Finalteilnahmen. Das Tüpfelchen auf dem i mit einer Medaille verpasste Wendel dieses Mal leider noch denkbar knapp.

Christian Kowalis hat seine beiden Schützlinge mit jeweils zwei persönlichen Bestleistungen wieder gut auf den Saisonhöhepunkt hin ausgerichtet bekommen. Die gezeigten Leistungen der beiden bestätigen die gute und konstante Trainings- und Wettkampfleistung der Saison 2016/17. Zufrieden und müde konnten Athleten und Betreuer die Heimreise antreten. asch

