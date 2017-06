Ehemaliger Vorstand meldet sich noch einmal zu Wort.

Ratingen. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis der TuS Homberg wieder in ruhige Fahrwasser gerät. Der Vorstand, der bei der vergangenen Jahreshauptversammlung zurückgetreten ist und danach selbige abrupt beendete, tritt noch einmal nach. Die Ex-Führungspersonen Marina Cyganek und ihre Kollegen äußerten sich vor wenigen Tagen in einer Ratinger Wochenzeitung sehr deutlich.

Der Zwist um die Schließung der Fußball-Abteilung und um den versuchten, aber abgeschmetterten Ausschluss des Mitglieds Ralf Heinze sei, so der Ex-Vorstand, nie aus persönlichen Gründen gewesen. Man habe, so heißt es, nur an das Wohl des Vereins gedacht. „Die Fußballer verlangen, dass sie von den anderen Abteilungen subventioniert werden“, sagt Margo Theisges, ebenfalls ehemaliges Vorstandsmitglied. So seien dem Klub Kosten für Spinning und Feierlichkeiten in Rechnung gestellt worden. „Darunter“, so Cyganek gegenüber der Wochenzeitung, „wollten wir einen Schlussstrich ziehen.“ Ralf Heinze, gewählter, aber nie im Amt bestätigter Fußball-Abteilungsleiter, hält die Vorwürfe für „absoluten Quatsch. Unsere Abteilung ist gut aufgestellt“, sagt er. „Gelder aus anderen Abteilungen werden nicht benötigt. Durch Mitgliederbeiträge und selbst akquirierte Werbepartner können alle laufende Kosten bedient werden.“ Behauptungen, die Fußball-Abteilung würden den Gesamtverein in eine finanzielle Schieflage bringen, würden laut Heinze jeglicher Grundlage entbehren.

Er hat für die Fußballer inzwischen Olaf Ketzer als Trainer verpflichtet. „Ich hoffe, dass wir die Mannschaft so wieder in die obere Tabellenhälfte führen können“, betont der Abteilungsleiter. Für die Versammlung heute Abend, auf der ein neuer Vorstand gewählt werden soll, hofft Heinze, „dass jemand gefunden wird, dem der gesamte Verein am Herzen liegt“.

