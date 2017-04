TuS Hilden steht wieder als Verlierer da

In der 2. Basketball-Regionalliga war ein Sieg gegen die RheinStars Köln II zum Greifen nahe.

Hilden. Viel fehlte nicht zum fünften Saisonerfolg. Als Nicklas Perry zur 75:71-Führung für die Hildener traf, waren nur noch knapp zwei Minuten zu spielen. Aber in der Schlussphase gab der TuS den möglichen Sieg noch aus der Hand und verlor gegen die RheinStars Köln II mit 78:82 (32:34). „Auch wenn der Abstieg schon fest steht, hätten wir uns gerne für die durch einen Dreier in den Schlusssekunden zustande gekommene Niederlage in Köln revanchiert. Wir haben heute alles versucht, aber auch diesmal war es wie in einigen Spielen zuvor, am Ende stehen wir als Verlierer da“, bilanzierte Mattheus Kondraciewicz.

Der 27-jährige Flügelspieler setzte die ersten Akzente, hatte mit sechs Punkten entscheidenden Anteil an der 11:3-Führung der Gastgeber (7.). Mit einem 17:13-Vorsprung beendeten die Hildener die ersten zehn Minuten.

Durch den Dreier von Müller-Laschet gelang Köln wieder der Ausgleich (19:19/14.). In der Folge war es eine Partie auf Augenhöhe, in der die Hildener freilich viele Möglichkeiten ausließen, wieder die Führung zu übernehmen. Andererseits gab es Lücken in der Defense – allein 13 Dreier versenkten die Kölner im Hildener Korb. Weil Andreas Samus und Spielertrainer Cem Karal kurz vor Schluss des zweiten Viertels noch punkteten, ging es mit einem knappen 32:34-Rückstand in die zweite Halbzeit.

In den Schlussabschnitt ging der TuS mit einem 59:52-Vorsprung

Beide Teams erhöhten die Schlagzahl und damit das Tempo. Der TuS lief zunächst noch dem Rückstand hinterher, bevor Samus nach einem Solo übers ganze Feld sein Team mit dem 48:47 (24.) wieder in Führung brachte. Kondraciewicz stellte mit einem Dreier auf 51:47 (28.). Ebenfalls von jenseits der Dreier-Linie trafen Nicklas Perry und Michael Mulde – die Hildener gingen in den Schlussabschnitt mit einem 59:52-Vorsprung.

Marten Dahlhaus stellte mit zwei Freiwürfen auf 61:52. Doch die Kölner antworteten mit den Dreiern von Okpara und van Laack (61:58). Die Partie stand weiter auf des Messers Schneide – der designierte Absteiger ließ nicht nach. Die Hildener brachten ihre 73:68-Führung (37.) in der spannenden Endphase nicht über die Zeit, weil Blankenstein beim 78:80 ein Dreier missglückte und Kölns Presova mit zwei Freiwürfen schließlich den zehnten Sieg der RheinStars perfekt machte.

Anzeige