TuS Hilden steht vor einer hohen Hürde

In der 2. Regionalliga kommt es zum Derby gegen die Basketballer des Leichlinger TV.

Hilden.Es war ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Klassenerhalt, der jahresübergreifend zweite Sieg an den letzten drei Spieltagen. Durch den von den Schiedsrichtern im Nachhinein auf 72:63 korrigierten Heimerfolg gegen Bonn/Meckenheim fanden die Hildener den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld. Jetzt will der TuS alles dransetzen, um das heute um 19 Uhr in der Stadtwerke Hilden Arena beginnende Nachbarschaftsduell in der 2. Basketball-Regionalliga gegen den Leichlinger TV für sich zu entscheiden.

Cem Karal hatte ja schon vor einer Woche vier Punkte aus den beiden Heimspielen in Folge gefordert. Zumal die anschließenden Auswärtsaufgaben gegen Spitzenreiter Bad Münstereifel und den auf Rang vier platzierten Absteiger aus der 1. Regionalliga, SG Sechtem, nur schwer zu lösen sind. „Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf Leichlingen. Ein Gegner, den wir ganz gut kennen und gegen den wir nach der knappen 67:70Niederlage zum Saisonauftakt noch etwas gut zu machen haben. Leichlingen hat sicher eine gute, erfahrene Mannschaft, die zuletzt gegen den Tabellenführer auch nur knapp verlor. Andererseits haben wir aufgrund unserer prekären Tabellensituation gar keine andere Wahl: Wir müssen dieses Spiel gewinnen“, sagt der Hildener Trainer.

Der LTV rangiert mit zwei Punkten mehr (8) auf Platz acht. Das Team von Coach Björn Jakob präsentierte sich bei der 66:72-Heimniederlage gegen Bad Münstereifel lange in exzellenter Verfassung, lag kurz nach der Pause bereits mit 17 Punkten vorne. Die Hildener müssen auf Mattheus Kondraciewicz (private Gründe) verzichten, Ahmed Kaichouhi und Nicklas Perry drohen auszufallen (Erkältung).

