TuS Hilden leistet Meckenheim erbittert Gegenwehr

Die Basketballer verabschiedeten sich nach einer hart umkämpften Partie mit einer Niederlage aus der 2. Regionalliga.

Hilden. Für die Basketballer des TuS 96 Hilden endete die Saison, wie sie begann: mit einer Niederlage. Allerdings fiel sie mit 76:88 (43:49) nicht so knapp aus, wie viele im Laufe der Meisterschaftsrunde. Gleichwohl verlangten die Hildener auch diesmal dem Kontrahenten – in diesem Falle der BG Bonn-Meckenheim – eine Menge ab. „Hilden gab nie auf und verabschiedete sich mit erhobenem Haupt aus der Liga“, konstatierten die Bonner auf ihrer Facebook-Seite. Der Abstieg aus der 2. Regionalliga ist also nach 22 Spieltagen besiegelt, und Cem Karal gesteht: „Er ist verdient. Wir haben so viele Partien verloren. Aber es ist schade.“

In Bonn hatten die Hildener beim Anpfiff nur fünf Spieler zur Verfügung. Der Grund: Andreas Samus, Michael Mulde und Alexander Blankenstein reisten gemeinsam in einem Auto an, fanden aber nicht direkt den Weg zur Halle. Irgendwie war das symptomatisch für diese Saison. Viel Gedanken brauchte sich Karal also nicht über seine Anfangsformation machen. Statt dessen musste der Spielertrainer gleich von Beginn an eingreifen.

Das erste Viertel entschieden die Hildener überraschend für sich

Um so erstaunlicher war der Auftritt des TuS 96 im ersten Viertel. Nach zwei Minuten führten die Hildener mit 6:2. Wenig später glichen die Bonner zum 12:12 (5.) aus und übernahmen dann mit 17:15 (7.) das Kommando. Auf die Moral der Gäste drückte das jedoch nicht. Vielmehr legten sie einen 8:0Lauf hin und gingen wieder mit 23:17 in Führung. Ende des ersten Viertels hatte das Karal-Team mit 25:21 die Nase vorne.

Auch im zweiten Durchgang drückten die Hildener der Begegnung ihren Stempel auf. Trotz eines offenen Schlagabtauschs lagen sie mit 41:35 (18.) vorne. In den letzten zwei Minuten vor dem Ende des Viertels drehten die Bonner aber plötzlich auf. Innerhalb von 60 Sekunden versenkten sie den Ball dreimal von der Dreier-Linie, kamen letztlich auf 11:0 Punkte. Ein weiterer Dreier brachte den Hausherren die 49:43-Führung zur Pause ein.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann Schlag auf Schlag. Der 45:51-Rückstand (21.) der Hildener war noch überschaubar, doch in den nächsten vier Minuten fiel die Vorentscheidung. Das Meckenheimer Team drehte nun auf und trumpfte vor allem über die Flügel auf. Dazu zeigte die Mannschaft von Torsten Schierenbeck nun mehr Präsenz unter dem Korb, sicherte sich immer wieder den Offensivrebound. Ein 13:0-Lauf zum 64:45 (25.) war das Ergebnis des nunmehr sehr entschlossenen Auftritts der Hausherren. Ende des dritten Viertels sahen sich die Hildener mit 53:72 im Hintertreffen.

Um so beachtlicher war die Moral, mit der sich die TuS-Basketballer gegen eine deklassierende Abfuhr stemmten. Immerhin schafften sie es, sich wieder bis auf 76:85 (37.) heranzuarbeiten. Spielertrainer Karal fand durchaus Lob für seine Truppe: „Wenn man bedenkt, welche Spieler wir aufbieten konnten, haben wir eine gute Leistung gezeigt.“

