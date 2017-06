Robert Jäkel und Gladys Just siegen in ihren Altersklassen.

Ratingen. Beim 34. Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg waren in diesem Jahr etwa 5500 Läufer unterwegs, und mehrere zehntausend Zuschauer säumten die Strecke und unterstützten die Athleten bei hochsommerlichen Bedingungen.

Beim Marathon bewiesen die Starter vom TuS 08 Lintorf ihre Qualitäten über diese Distanz. Gladys Just überquerte als dritte Frau der Gesamtwertung die Ziellinie und sicherte sich mit einer Zeit von 3:11:22 Stunden auch den Altersklassensieg in der W 40. Als Mitfavoritin lag sie lange Zeit hinter dem Treppchenplatz, aber durch eine starke kämpferische Leistung konnte sie sich noch vom sechsten auf den dritten Platz vorarbeiten.

Ihr Vereinskollege und Trainer Robert Jäkel wurde ebenfalls Gesamtdritter sowie Altersklassensieger in der M 50 mit seiner Laufzeit von 2:45:26 Stunden. Jäkel hatte sich bereits auf den ersten Kilometern auf dem dritten Platz positioniert und verteidigte diesen bis in das Ziel.

Das gute Marathonergebnis der Lintorfer Teilnehmer komplettierte Ralph Lössner (3:06:04 Stunden), der in der Gesamtwertung den 14. Platz und in der AK 45 den zweiten Platz belegte. Lutz Grävenstein überquerte die Ziellinie in 3:53:58 Stunden. In der Gesamtwertung der Teams reichte es für die Männer des TuS 08 damit zum zweiten Platz.

Beim 29. Solinger Klingenlauf war Claudia Jäkel für Lintorf am Start. Die Runde durch den Solinger Südpark und vorbei an den Güterhallen, Heimatstätte vieler Künstler, betrug 993 Meter, diese galt es zehn Mal zu bewältigen – plus einige Zusatzmeter, um die zehn Kilometer voll zu machen. Jäkel übernahm sofort die Führung bei den Frauen und baute diese bis zum Ziel stetig aus. Am Ende gewann sie mit deutlichem Vorsprung in 45:58 Minuten. Red

