Zum letzten Mal richtete der Haaner TB sein Prellballturnier mit Teams aus dem gesamten Bundesgebiet aus. Es mangelt an Nachwuchs.

Haan. 16 Teams aus ganz Deutschland versammelten sich in Haan, um am 40. Prellballturnier des Haaner Turnerbundes (HTB) teilzunehmen. Eine Traditionsveranstaltung einer Sportart, die immer stärker in Vergessenheit gerät und in manchen Regionen starke Nachwuchsprobleme aufweist. Das wurde auch in der Halle an der Adlerstraße deutlich.

Vergleichsweise ruhig ist es in der Halle. Auf der Tribüne sitzt kaum Publikum, das die Teams anfeuert, nur vereinzelt einige mitgereiste Angehörige, die allerdings im Stillen die Partien mitverfolgen. Selbst die Spieler wirken ruhig, konzentriert und völlig unaufgeregt. Von kochenden Emotionen, packenden Partien und Nervenkitzel ist auf den ersten Blick überhaupt nichts zu spüren. Das Geräusch der geschmetterten Bälle, die über die etwa 70 Zentimeter hohe Leine gespielt werden und auf dem gegnerischen Spielfeld auf den Boden aufprallen, ist die einzige Lärmquelle. Hin und wieder hechtet ein Spieler wagemutig zum Ball, prellt ihn zurück.

Doch in der Regel geht es eher gemäßigt zu. Die meisten Teilnehmer dieses Turniers sind Senioren, Ü 60-Teams, die technisch unbestritten versiert sind, in Schnelligkeit und spektakulären Hechtsprüngen aber von den wenigen jüngeren Spielern regelrecht überrannt werden. Junger Elan allein – das muss nach wenigen Partien das jüngste Team aus Bonn erkennen – hilft beim Prellballturnier aber nicht weiter. Ben und Sinja, beide 14 Jahre alt, spielen seit rund zwei Jahren Prellball beim ATV Bonn. Ihre Teamkollegen Bela und Albert (beide 15), machen erst seit drei Monaten mit.

Die älteren Spieler glänzen mit ihrer Technik, nicht mit Tempo

Alle vier sind durch Freunde zum vergleichsweise unbekannten Sport gekommen. Albert und Bela kommen vom Hand- und Floorball und wechselten kürzlich, durch Ben, zum Prellball. „Es macht überraschend viel Spaß, und im Gegensatz zu anderen Mannschaftssportarten kommt man beim Prellball nicht mit dem Gegner in Kontakt“, sagen die jungen Spieler. Motiviert waren die vier Sportler ins Turnier gestartet, bemerkten aber schnell, dass ihnen die Senioren, trotz ihres Alters, einiges voraus hatten. „Wir sind zwar schneller auf dem Platz, aber dafür haben sie die Technik“, sagt Ben. Bonn ist noch eine der wenigen Städte, in denen es mit dem Nachwuchs im Prellball noch klappt. „Obwohl es auch bei uns schwierig ist“, sagt Coach Matthias Schriever.

Schade, findet auch der langjährige Prellballer und mehrfache Deutscher Meister Gerd Böning. Mit seinen 75 Jahren betreibt er nur noch in seiner Freizeit eine Sportart, die Anfang des 20. Jahrhunderts entstand. Sie sollte als Abwandlung der Freiluftsportart Faustball eine Alternative für die Wintermonate darstellen, erklärt Böning.

Haan, erzählt Böning weiter, war zu seiner Zeit eine Hochburg des Prellballs. Viele Titel haben die Gartenstädter zwischen den 1960er und 1980er Jahren gewonnen. „Haan war in ganz Deutschland bekannt“, sagt Böning. Aus diesen glorreichen Zeiten stammen auch heute noch Haans treue Prellballspieler. Ob der HTB kommendes Jahr ein Turnier ausrichten wird, sei unwahrscheinlich, sagt er. Dazu fehle es an Helfern und Teilnehmern. Und findet: „Das 40. Jubiläum ist ein guter Zeitpunkt für einen Schlussstrich.“

