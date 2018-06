Der FC Mettmann 08 lud sieben Teams nach Metzkausen ein.

Mettmann. Es finden im Amateurfußball immer weniger der früher so beliebten Alt-Herren-Turniere statt, Mit dem FC Mettmann 08 gibt es aber einen der wenigen Vereine in der Region, der diese Tradition weiterhin aufrechterhält. Acht Mannschaften nahmen an dem Fußball-Turnier am Sportzentrum Auf dem Pfennig in Metzkausen teil und brillierten mit zuweilen fußballerisch ansprechenden Vorstellungen. Es war einigen Teams anzumerken, dass sie Akteure im Kader hatten, die zu ihrer aktiven Zeit höherklassig spielten und von ihrer filigranen Technik kaum etwas verlernt haben – läuferisch machte sich das Alter bei einigen Aktionen aber dann doch bemerkbar.

Läuferisch machte sich das Alter ab und zu bemerkbar

Für die erste Altherren-Mannschaft des FC Mettmann 08 (Team B) lief beispielsweise Jürgen Coenen auf, der zu Glanzzeiten zum erweiterten Kader der Fortuna-Profis gehörte. Er feierte zudem mit der Fortuna die Deutscher Amateurmeisterschaft. Michael Buhk lief früher für Wattenscheid 09 auf. Als Trainer der Alt-Herren-Truppe agierte Jürgen Bryks, ehemaliger Zweitliga-Profi von Union Solingen. Dessen Sohn Marcus spielte früher beim Oberligisten Sportfreunde Baumberg und war zuletzt Kapitän des Ex-Landesligisten ASV Mettmann und wechselte zum Saisonende zur SSVg Heiligenhaus. Zum Kader des FC Mettmann 08 Team A gehörte Ralph „Willi“ Hartick – der eisenharte Innenverteidiger stieg 1992 mit dem 1. FC Wülfrath unter Coach Dietmar Grabotin in die Oberliga auf. Es war ein Turnier mit acht Teams, wobei sich letztlich die beiden Mannschaften von Chefcoach Karl Lucas in der Vorrunde souverän durchsetzten und im Finale aufeinandertrafen. In dem packenden und von beiden Teams verbissen geführten Endspiel blieb es trotz guter Chancen auf beiden Seiten am Ende torlos, so dass ein Neun-Meter-Schießen das Kleinfeld-Turnier entscheiden musste. Ralph Hartick erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand für die Mannschaft um Denis Clausen. Das Spiel um Platz 3 endete ebenfalls im Neun-Meter-Schießen. Hier setzten sich die Oldies der SSVg Haan gegen den TuS Breitscheid durch. Bei der Siegerehrung durch FCM- Altherren-Leiter Michael Buhk und Spielbetriebsleiter Holger Tausendfreund bekamen die drei Erstplatzierten jeweils einen Pokal und eine Geldprämie. Buhk bedankte sich bei den vielen Spielerfrauen für den Einsatz.