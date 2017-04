TTG Langenfeld kehrt in die NRW-Liga zurück

Das Aufstiegsrennen mit Mettmann ist entschieden.

Kreis Mettmann. Lange lieferten sich die Tischtennis-Verbandsligisten TTG Langenfeld und Mettmann-Sport ein enges Rennen um die Meisterschaft. Einen Spieltag vor dem Saisonende steht jetzt bereits fest, dass Langenfeld direkt in die NRW-Liga aufsteigt. Während die TTG ihr Heimspiel gegen den SSV Germania Wuppertal II mit 9:3 gewann, zog Mettmann bei Borussia Düsseldorf II mit 5:9 den Kürzeren. Deshalb kann Tabellenführer Langenfeld (37:5 Punkte) vom Zweiten Mettmann (34:8) auch rechnerisch nicht mehr eingeholt werden.

Nach dem Spiel erreichte die Langenfelder sofort das Gerücht, dass Mettmann seine Partie verloren habe. Anschließend wurde dies auch offiziell bestätigt – und die Freude bei den Tischtennisspielern war natürlich riesig. Schließlich ist der TTG nach dem Abstieg aus der NRW-Liga nun der direkte Wiederaufstieg gelungen.

Am Samstag (18.30 Uhr) steht noch das Saisonfinale beim Dritten TV Kupferdreh auf dem Programm, das der Meister Langenfeld ruhig und gelassen angehen kann. fas

TB Ratingen kann heute Abend auf den dritten Platz klettern

Der zweite Platz ist für den TB Ratingen vor dem letzten Spieltag in der Landesliga zwar nicht mehr in Reichweite, doch auch als aktueller Vierter hat die Truppe die Erwartungen schon weit übertroffen. Am vorletzten Spieltag setzte sie sich gegen den TTV BW Neudorf mit 9:6 durch. Durch einen Sieg heute Abend (19.30 Uhr) beim TTC Werden können die Ratinger in der Abschlusstabelle sogar noch auf Platz drei klettern, falls Union Mülheim II gegen Spitzenreiter Union Düsseldorf verliert. faja

Der TuS Lintorf gewinnt zwar, steigt aber trotzdem ab

Abgestiegen ist Verbandsligist TuS Lintorf, obwohl am letzten Spieltag ein 9:7-Erfolg über den Tabellenletzten TTC Hagen II glückte. faja

