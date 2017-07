Die Abteilungen für Tischtennis haben Fusion ausgehandelt.

Haan/Solingen. Der TTC Solingen und die Tischtennis-Abteilung des Haaner TV haben sich zusammengetan. Die Solinger mussten sich Ende der vergangenen Saison aus finanziellen Gründen auflösen. Die Spieler wechselten fast geschlossen nach Haan. Deshalb wird Tischtennis beim HTV in der kommenden Saison mindestens eine Nummer größer geschrieben als bisher.

Von der Ersten Kreisklasse bis hinauf zur Bezirksliga meldete der HTV vier spielstarke Herren-Mannschaften. Auch die Jugendlichen und die Schüler profitieren. In der Jugend treten zwei Mannschaften in der Kreisliga und in der Kreisklasse an. Die Schüler sind in der Kreisliga aktiv. Grundlage für die Fusion sind die freundschaftlichen Beziehungen, die zwischen den beiden Vereinen seit jeher bestehen.

Die Halle an der Turnstraße bleibt das Tischtenniszentrum

Moderiert von einem Team um Werner Budzynski und Wolfgang Hendrichs, fiel es deshalb den Partnern nicht schwer, sich auch organisatorisch neu aufzustellen. Die Abteilungsleitung übernimmt Martin Szameitat; Stellvertreter ist Manfred Friedrich. Die Sporthalle des HTV in der Turnstraße bleibt das Tischtenniszentrum für alle Aktiven. Insbesondere für das Training der Jugend. Als Verstärkung des Betreuungsteams wurde mit Klaus Steffan ein Trainer gewonnen, der den Jugendlichen und Schülern den Spaß am Tischtennis vermittelt.

Neben der Sporthalle in Haan nutzt der HTV die Solinger Sporthalle an der Querstraße als Spielstätte. Tischtennisplatten und Zählgeräte des TTC Solingen übernahm der HTV. Nicht nur strukturell hat sich für beide Vereine eine Win-win-Situation ergeben. Sportliche Erfolge zeigten sich bereits in der Jugend bei den Kreismeisterschaften Bergisches Land. Die Haanerin Zeynep Ocak holte den Kreismeistertitel im Einzel und Doppel bei den Schülerinnen B. HTV-Talent Sarah Reikowski (Schülerinnen A) aus Solingen zog in die Top 24 Westdeutschlands ein und qualifizierte sich so für die Bezirksmeisterschaft. Red

