Der Aufsteiger sah gegen das Wülfrather Team kein Land.

Wülfrath. Da haben die Fußballer des TSV Einigkeit Dornap-Düssel dem Aufsteiger in die Kreisliga A mal ganz deutlich die Grenzen aufgezeigt. Zugleich war der Kantersieg gegen den TSV Gruiten Balsam für die Seele, denn die Mannschaft von Andre Fischer, die in dieser Saison wieder oben mitspielen will, blieb bislang doch hinter den Erwartungen zurück. Immerhin kletterte das Einigkeit-Team auf den elften Tabellenplatz, hat derzeit allerdings schon elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Sonnborn. Die Gruitener hingegen kommen nach der zweiten Klatsche in Folge der Abstiegszone näher.

Die Dornaper gingen durch einen eher harmlosen Fernschuss von Patrick Stelzer in Führung (18.), drei Minuten später legte Kai Kumpmann das 2:0 nach, und noch vor der Pause erhöhte Marcel Kurtz auf 3:0 (45.). In der zweiten Halbzeit hielten die Gruitener zunächst noch dagegen, doch als Kurtz zum 4:0 (64.) traf, war der Widerstand gebrochen. Erneut Kurtz (75.), Bastian Schaube (77.) und Kevin Piecha (78.) schraubten den Dornaper Erfolg in deutliche Höhen. bs