Das Breitscheider Team kletterte ins Tabellen-Mittelfeld.

Ratingen. Die Triathlon-Mannschaft des TuS Breitscheid zeigte am dritten Wettkampftag der Oberliga, der im Rahmen des Sassenberger Triathlons ausgetragen wurde, gute Leistungen. Allen voran Malte Ifang und Rüdiger Welsch, die nach 1,5 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und 10,2 Kilometer laufen als 15. und 18. ins Ziel kamen. Jörg Felgenträger belegte Rang 64 im 80 Starter umfassenden Feld, Thomas Weiner kam als 67. ins Ziel.

In der Mannschaftswertung der 20er-Liga führen die Breitscheider nun die zweite Hälfte des Tableaus an und befinden sich damit voll im Soll, nachdem sie am ersten Liga-Tag in Hagen mit einem letzten Platz einen Fehlstart hingelegt hatten. Eine Woche später in Kamen und nun in Sassenberg platzierte sich das Quartett im Mittelfeld und kletterte im Tableau damit deutlich weiter nach oben.

Als erster Breitscheider und Gesamt-Siebter kletterte Rüdiger Welsch nach 21:44 Minuten aus dem Feldmarsee. Ifang und Felgenträger folgten mit einer Zeit von 24:01 und 24:07 Minuten. Beim abschließenden Lauf über knapp zehn Kilometer rund um den Feldmarksee gingen die vier TuS-Athleten nochmals ans Limit. Ifang brauchte 41:35 Minuten und kämpfte sich an Welsch vorbei als erster Breitscheider ins Ziel. Damit erreichte er den 15. Platz im Gesamtfeld. Nur 22 Sekunden später folgte Welsch (18.). Felgenträger und Weiner mussten dem hohen Radtempo Tribut zollen und kamen auf den Plätzen 60 und 63 ins Ziel.

Bei Westdeutscher Meisterschaft hätte Welsch Titel gewonnen

Ärgerlich für Welsch: Hätte er für die Westdeutsche Meisterschaft gemeldet, die ebenfalls im Rahmen des Sassenberger Triathlons ausgetragen wurde, und nicht für den Liga-Start, wäre er mit vier Minuten Vorsprung überlegen Meister in der Altersklassse 50 geworden, so ging sein Ergebnis nur in die Teamwertung ein. faja

Anzeige