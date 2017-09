Trainerin Steffi Veermann peilt mit dem Frauen-Team von ME-Sport das obere Tabellendrittel der Oberliga an.

Mettmann. In den vergangenen drei Jahren spielten die Handballerinnen von Mettmann-Sport in der Oberliga eher eine untergeordnete Rolle. Das soll sich jetzt ändern. Steffi Veermann, die auf der Zielgeraden der vergangenen Saison im Kampf um den Klassenerhalt Sabrina Berten als Trainerin ablöste, hat da ganz klare Vorstellungen.

Haben Sie analysiert, weshalb es in der vergangenen Saison so schlecht lief?

Steffi Veermann: Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. Ich habe die Mannschaft erst drei Spieltage vor dem Saisonende übernommen. Wir haben den Klassenerhalt geschafft und damit die Spielzeit abgehakt. Jetzt blicken wir nach vorne.

Der Trainerwechsel kam zu dem Zeitpunkt etwas überraschend . . .

Veermann: Ich hatte da gerade mit der zweiten Damenmannschaft den Aufstieg in die Landesliga unter Dach und Fach gebracht. Es war bereits seit Januar klar, dass ich die zweite Mannschaft abgebe und in der neuen Saison die Erste übernehmen sollte. Der Wechsel ist dann aber schon für die letzten Spieltage erfolgt.

Fragen wir anders: Was soll in der neuen Saison besser klappen?

Veermann: Ich hoffe, dass es besser klappt. Wir haben uns Platz eins bis drei als Ziel gesetzt. Die Mädels sind gut drauf, haben eine richtig gute Vorbereitung gemacht. Wir haben gegen höherklassige und unterklassige Mannschaften gespielt, aber auch gegen Oberligisten. Auf einigen Positionen haben wir uns verstärkt. Das ist ein junges Team, das bissig und willig ist. Die Spielerinnen setzen sehr schnell um, was man vorgibt.

Wie viele Abgänge gab es?

Veermann: Bereits beim Trainerwechsel haben ja Svenja Schulz, Annika Thanscheidt und Maike Heidkamp auf- gehört. Diese Abgänge konnten wir aber jetzt gut mit Loreen Jakobeit, Lena Tiedermann und Amina Buch kompensieren.

Das Saisonziel klingt ambitioniert, aber die Oberliga ist durch die Einführung der Nordrheinliga auch schwächer besetzt, oder?

Veermann: Richtig. Wir müssen aber abwarten, was auf uns zukommt, wie stark die Liga ist. Ich kenne die Mannschaften, die in der vergangenen Saison noch Oberliga gespielt haben, weiß aber nicht, wie gut oder schlecht die Teams sind, die aus der Verbandsliga hochgekommen sind. Natürlich wäre mir Platz eins lieber als Platz drei, aber wir dürfen die Gegner nicht unterschätzen, auch wenn die Liga nicht mehr so stark ist wie noch in der vergangenen Saison. Wir haben uns aber sehr gut vorbereitet, haben hart im Fitnessstudio und in der Halle gearbeitet, viele Laufeinheiten absolviert. Mein Bauchgefühl sagt mir: Wenn alle verletzungsfrei durch die Saison kommen oder nur Kleinigkeiten auskurieren müssen, dann werden wir nicht ums Überleben kämpfen.