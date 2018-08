Der Ratinger verlor gegen Robin Sanz vom TC Iserlohn. Das Tennisturnier des TC Grün-Weiß bot eine Reihe hochklassiger Spiele.

Langenfeld. Der neunte Sparkassen-Cup des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL), ein offenes Ranglistenturnier, hat auf der Anlage an der Lindberghstraße hervorragenden Sport geboten. Mit 125 Nennungen lag die Resonanz so hoch wie im vergangenen Jahr, und besonders im Herren-Einzel (29 Teilnehmer) gab es erneut ein Endspiel auf Top-Niveau. Nach vielen spannenden Ballwechseln, die die Zuschauer mitrissen, entthronte der 20 Jahre alte Robin Sanz (TC Iserlohn) den für den Ratinger TC GW in der 1. Bundesliga der Herren 30 spielenden Titelverteidiger Holger Zühlsdorff. Sanz, an Position drei gesetzt, gewann gegen den 39-jährigen Routinier mit 7:5, 3:6, 10:6 und dadurch zugleich einen Siegerscheck über 400 Euro.

Zühlsdorff setzte sich in seinem Halbfinale mit 6:0, 6:0 durch

Bereits im Viertelfinale hatte es sehenswerte Spiele gegeben. Sanz setzte sich gegen Max Raschke (TC Schellenberg) 6:1, 6:3 durch. Zühlsdorff bezwang Christopher Topham (SV Bayer Wuppertal) 7:5, 6:2. Außerdem besiegte Roman Waris Moritz Poswiat (Barmer TC) 7:6, 6:7, 13:11 und Aaron Stahl (Rochusclub Düsseldorf) Mark Simons (TC Lese GW Köln) 6:3, 6:0. Im Halbfinale deklassierte Zühlsdorff dann Stahl 6:0, 6:0. Sanz erreichte das Endspiel durch einen 7:6, 6:0-Erfolg gegen Waris.

Marcel Stark von GWL gewann die Konkurrenz bei den Herren 30

Für Langenfeld steuerten der Gastgeber Grün-Weiß und der Wiescheider TC jeweils einen Titel bei. Dabei war das Herren-Einzel 30 eine klare Angelegenheit für den favorisierten Marcel Stark (GWL), der gegen Michael Baldy (TC Stadtwald Hilden) mit 6:2, 6:1 gewann. Einen Wiescheider Erfolg gab es im Herren-Einzel 40, das Carsten Schallinatus gegen Carsten Jacobi (GWL) mit 6:2, 6:3 zu seinen Gunsten entschied.

Tim Dieckerhoff (GWL) lag in der Nebenrunde des Herren-Einzels für die Leistungsklassen 12 bis 23 vorne. Das geplante Damen-Einzel in der offenen Klasse musste wegen fehlender Nennungen ausfallen.

Weitere Endspiel-Ergebnisse, Hauptrunde, Einzel, Herren-Leistungsklassen 12-23: Maurice Herweg (SV Bayer Wuppertal) – Markus Vogel (Langenfelder TC 76) 6:3, 6:1; Herren 50: Marco Wiefel (GW Burscheid) – Siegfried Schneider (Post SV Düsseldorf) 6:0, 6:1; Herren 60: Jens Plaggenborg (TC Stadtwald Hilden) – Michael Wilgo (Langenfelder TC 76) 6:0, 6:0; Damen 40 (Round Robin): 1. Nina Paulußen (Düsseldorfer TC 1984), 2. Vanessa Hartmann (Langenfelder TC 76); Damen 60 (Round Robin): 1. Margret Finke-Klopp, 2. Ulrike Schneider de Ramones (beide Rot-Gelb Monheim). mid