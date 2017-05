Neue Regel bremste den Langenfelder Rennfahrer künstlich aus.

Langenfeld. Tim Bergmeister war als richtig schwerer Junge unterwegs. Der 42-Jährige hatte aber weder Probleme mit gesetzlichen Vorschriften noch mit der körperlichen Verfassung. Hier gilt er aufgrund seiner Vorliebe für den Ausdauersport sogar als besonders gut austrainiert. Beides half ihm jetzt beim zweiten Lauf 2017 in der koreanischen Serie Superrace kein bisschen, denn er hatte gemeinsam mit seinem Team Atlas BX Racing die Spätfolgen für den überzeugenden Saisonstart zu verarbeiten. Dort war er vor vier Wochen als Zweiter über die Ziellinie gefahren – was ihm nach dem vor dieser Saison neu erstellten Regelwerk 40 Kilogramm an Zusatzgewicht einbrachte. Die ziemlich einfache Formel: mehr Gewicht gleich weniger Tempo.

Kurz vor Schluss verlor der Pilot noch einen Platz in der Wertung

Der Nachteil machte sich auf dem Korea International Circuit bemerkbar, und dann gab es noch Setup-Probleme. „Das Auto war nicht da, wo es sein sollte“, berichtete Bergmeister, der das Auto im Qualifying trotzdem auf Rang fünf stellte. Diese Position sprang auch im Rennen heraus, weil der auf Rang vier gekletterte Langenfelder kurz vor Schluss eine Position verlor.

Ein Ziel war damit erreicht: Das Zusatzgewicht ist fürs nächste Rennen Mitte Juni wieder draußen. „Mehr als Vierter wollte ich gar nicht werden“, sagte Bergmeister, der als Fünfter aber zwei Zähler weniger sammelte. In der Fahrerwertung liegt Bergmeister, der Meister von 2015, nach zwei Rennen mit 32 Zählern auf dem dritten Platz, während das Team Atlas BX Racing mit 71 Zählern knapp Erster ist. Der ärgste Verfolger, das Ecsta Racing Team, liegt mit 68 Zählern dicht dahinter.

Weil noch sehr viel Arbeit zu erledigen ist, fliegt der Motorsportler in Kürze erneut nach Korea – für Reifentests. Anschließend muss er sich beeilen, um rechtzeitig zurück im Rheinland zu sein. In Kerpen steht für seinen elf Jahren alten Sohn Jakob ein volles Renn-Wochenende auf dem Programm.

Neben den erstklassig besetzten Läufen der Deutschen Kart-Meisterschaft gibt es auch Rennen der ADAC Kart Academy. „Jakob soll in erster Linie lernen“, meint Tim Bergmeister. Zusatzgewicht muss Jakob zwar nicht mitnehmen, aber sich so schnell wie möglich auf verschiedene Karts in zwei verschiedenen Serien einstellen. Auch das ist eine echte Herausforderung.

