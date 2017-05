Alle fünf Regionalligisten aus Ratingen gewannen ihre Partien.

Ratingen. Auf einem guten Weg befinden sich die Tennis-Damen des Ratinger TC in der Regionalliga. Die Truppe um Spielführerin Imke Küsgen gewann auch das zweite Spiel. Der Bundesligist des vergangenen Jahres setzte sich im Heimspiel gegen ETUF Essen mit 8:1 durch. Die Zeichen stehen damit klar auf Klassenerhalt. Da vier Mannschaften aus der Neuner-Liga absteigen, brauchen die Ratingerinnen aber noch zwei weitere Siege aus den noch ausstehenden sechs Partien, um am Ende sicher über dem Strich zu landen. Nach dem Spiel beim TuS VfL Bochum am kommenden Wochenende kommt es zu dem heiß ersehnten Derby gegen den TuS Lintorf.

Die Lintorferinnen feierten am Wochenende ihren zweiten Sieg im dritten Spiel und zeigten beim 6:3 bei Blau-Weiß Halle eine gute Leistung. Schon nach den Einzeln war die Partie bei 5:1 für die Gäste entschieden. Sarah Gronert, Laura Heinrichs, Daniele Althoff und Emilie Luisa Schwarte gewannen jeweils deutlich in zwei Sätzen. Lediglich Sarah Krohnen-Dauser musste in den Tie-Break-Satz, gewann dort aber knapp. Die einzige Niederlage kassierte Lisa Krohnen-Dauser.

Unter Pflichtsieg verbuchten die Herren 40 des Ratinger TC den 8:1-Erfolg gegen Klassenneuling Bonner THV. Der Aufstiegskandidat kam zu vier klaren und einem umkämpften Einzelerfolg. Nur Matthias Müller-Seele musste eine Niederlage einstecken. In den drei Doppeln gaben die Ratinger keinen Satz mehr ab.

Die Herren 40 II des TCR freuten sich nach packendem Spielverlauf über einen 5:4-Erfolg über den Meidericher TC 03 und stehen nach dem zweiten Sieg in der zweiten Partie an der Tabellenspitze der 1. Verbandsliga. Für die Sechs geht es aber nicht in erster Linie um den Aufstieg. Priorität hat der Klassenerhalt in dieser so ausgeglichenen Liga. Gegen Meiderich lagen die Ratinger nach dem ersten Einzeldurchgang mit 1:2 zurück, in der zweiten Runde drehte der RTC den Spieß um und glich zum 3:3 aus. In den Doppeln holten Marc Herbst/Michael Werker und Guido-Markus Kegel/Andre Wöllenweber die fehlenden Punkte zum 5:4-Erfolg.

Gut sieht es aus für die Damen 40 des Ratinger TC, die vorsichtig den ersten Platz anvisieren. Nach dem 5:4-Sieg über GW Moers 08 gab es diesmal einen 6:3-Erfolg gegen den SC RW Remscheid – ein leichter Gegner, der schon nach den Einzeln geschlagen war. Lotty Seelen, Karen Seele, Imke Koch, Adriane Zeiler und Birgit Weniger holten die Punkte.

