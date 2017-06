Die Herren 30 von Grün-Weiß Langenfeld stehen vor dem Abstieg, die Damen 40 vor dem Aufstieg in die Niederrheinliga.

Langenfeld. Die ersten Tennis-Herren 30 sind in der 1. Verbandsliga (Gruppe B) das klassenhöchste Team des TC Grün-Weiß Langenfeld (GWL), stecken dafür aber im Sommer 2017 mitten im Kampf gegen den Abstieg. Das 1:8 gegen den Aufstiegsfavoriten TC Elberfeld war im vierten Spiel die vierte Niederlage und Langenfeld droht bei zwei noch ausstehenden Aufgaben der Abstieg in die 2. Verbandsliga. Dass Langenfeld alle Einzel klar verlor, war kein großes Wunder – weil die Wuppertaler an den Positionen eins und zwei mit Matthias Schramm und Andrew Lux antraten. Die beiden sind immerhin Hallen-Europameister im Herren-Doppel 35. Steffen Amelung und Philipp Schwer holten im dritten Doppel den einzigen Zähler für Langenfeld.

Schwieriger Auftakt der Damen in Oberhausen

Für die Damen 40 (1. Verbandsliga, Gruppe B) war das 6:3 beim TC Babcock Oberhausen ein großer Schritt auf dem Weg in die Niederrheinliga, denn mit fünf Siegen aus fünf Spielen liegt das Team als einzige ungeschlagene Mannschaft an der Tabellenspitze (fünf Punkte/41:4 Matchpunkte). Zum Abschluss könnten sich die Langenfelderinnen jetzt am Samstag, 24. Juni gegen den Verfolger TC Mönchengladbach (drei Punkte/28:8 Matchpunkte) sogar eine 3:6-Niederlage leisten. Mit dann 44:10 Matchpunkten bliebe Grün-Weiß auf jeden Fall vor Mönchengladbach – selbst dann, wenn der Tabellenzweite sein letztes Spiel noch mit 9:0 für sich entscheiden sollte.

Der Sieg in Oberhausen war allerdings in Teilen ein hartes Stück Arbeit. Grün-Weiß-Spitzenspielerin Daniela Stegemann verlor ihr Einzel im Match-Tiebreak und musste damit die erste Saison-Niederlage hinnehmen. Elisabeth Mendl-Heinisch zog an Position zwei ebenfalls den Kürzeren. Weil Langenfeld die übrigen vier Einzel und zwei Doppel gewann, sprang aber am Ende noch ein ungefährdeter Sieg heraus.

Die Statistiken im Einzelnen

Herren 30, 1. Verbandsliga, Gruppe B: TC Grün-Weiß Langenfeld – TC BW Elberfeld 1:8. Einzel: Marcel Stark – Matthias Schramm 1:6, 0:6; Sebastian Hahn – Andrew Lux 2:6, 3:6; Sascha Spangenberg – Vincent Wollweber 0:6, 0:6; Steffen Amelung – Alexander Truß 3:6, 1:6; René Hübner – Frank Dittschar 2:6, 1:6; Philipp Schwer – David Luckhaus 2:6, 0:6; Doppel: Stark/Hahn – Schramm/Truß 6:4, 1:6, 6:10 (Match-Tiebreak); Spangenberg/Hübner – Wollweber/Luckhaus 3:6, 2:6; Amelung/Schwer – Lux/Tobias Nolte 6:2, 6:3.

Damen 40, 1. Verbandsliga, Gruppe B: TC Babcock Oberhausen – TC Grün-Weiß Langenfeld 3:6. Einzel: Anke Zapal-Kucki – Daniela Stegemann 1:6, 6:3, 10:3 (Match-Tiebreak), Patricia Fahnenbruck – Elisabeth Mendl-Heinisch 6:4, 6:0; Carmen Caniels – Birgit Donath 2:6, 0:6; Julia Elsenrath – Birgit Lorsbach 3:6, 3:6; Anke Ohletz – Angela Krems 0:6, 1:6; Andrea Esser – Petra Kiwitt 2:6, 1:6; Doppel: Zapal-Kucki/Fahnenbruck – Mendl-Heinisch/Donath 1:6, 6:3, 10:2 (Match-Tiebreak); Caniels/Birgit Reichert – Stegemann/Lorsbach 0:6, 1:6; Elsenrath/Ohletz – Krems/Kiwitt 3:6, 6:7; joj

