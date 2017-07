Die Fußballer in der Region kämpfen ab 13. August wieder um Punkte. Bis dahin fließt viel Schweiß.

Ratingen/Monheim. Eine Woche Mallorca, ein paar Wochen in Essen – Karl Weiß hat die Pause vom Fußball wirklich genossen. Aber so ganz abschalten konnte der Trainer von Ratingen 04/19 dann doch nicht. „Ich war in den letzten Wochen zwar nur zweimal in Ratingen und habe mich mit dem Trainerteam getroffen“, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten. „Aber geredet haben wir auch in der Zwischenzeit natürlich trotzdem viel.“

Sogar auf Mallorca. Denn Weiß war nicht mit der Familie da, sondern mit der Fußball-Familie: Der Coach war mit Vereinspräsident Jens Stieghorst und dem Trainerstab in der Sonne. „Das war toll“, betont Weiß. „Wir haben auch dort viel Spaß gehabt und sehr gute Gespräche geführt.“ Unabhängig vom Trainerstab war auch die Mannschaft kurz vorher schon auf Mallorca. „Ich habe gehört, dass sie es alle überlebt haben“, sagt Weiß mit einem Schmunzeln. „Und dass die Tour das Team sehr zusammengeschweißt hat.“

„Ich freue mich, mit dem Kader zu arbeiten, das wird richtig spannend.“

Karl Weiß, Trainer Ratingen 04/19

Inzwischen ist der Tabellenachte der Vorsaison in die Vorbereitung gestartet. „Wir haben ein Team zusammengestellt, das sich mit dem Verein und der Aufgabe identifiziert. Da waren ein paar Korrekturen notwendig. Aber ich bin mit dem Kader und dem Stand unserer Planungen sehr zufrieden“, berichtet Weiß. Der Vorsitzende Jens Stieghorst pflichtet ihm bei: „Wir haben richtige Typen im Team.“

So hätten sich einige Spieler im Sommer freiwillig getroffen, um schon an der Fitness zu arbeiten. „Das zeigt auf jeden Fall, dass die Spieler brennen“, sagt Weiß. Testspieler will er eigentlich nicht ausprobieren. Denn der Kader ist schon ziemlich groß. Vor allem die vielen Nachwuchsspieler, die in die erste Mannschaft strömen, empfindet er als „spannend“. Sie müssten viel lernen, sich an das Zweikampfverhalten im Seniorenbereich gewöhnen. „Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie schon sehr bald Druck auf die anderen Spieler ausüben können“, betont Weiß. Stieghorst sagt: „Mich macht stolz, dass wir so viele Nachwuchsspieler hochziehen konnten.“

Der Trainer selbst ist mehr als bereit für die neue Saison. „Ich bin total heiß“, betont Weiß. „Ich freue mich, mit dem Kader zu arbeiten, das wird richtig spannend.“ Die ersten beiden Wochen wird Weiß sein Team nur auf dem Trainingsplatz sehen, das erste Testspiel findet am 16. Juli (15 Uhr) im Stadion gegen den ASC Dortmund statt. „Wir haben bewusst nicht so viele Testspiele angesetzt“, sagt Weiß. „Ich möchte die Mannschaft lieber regelmäßig im Elf gegen Elf sehen.“ Man merkt: Da hat einer Vertrauen in sein Team.