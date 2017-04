Teams leiden unter Personalnot

Die Fußballer in der Region stehen vor schwierigen Spielen, beklagen jedoch zahlreiche Verletzte.

Kreis Mettmann. Im Hinspiel gegen den SC Düsseldorf-West feierten die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden einen glatten 4:1-Erfolg, stellten bereits in den ersten neun Minuten mit drei Toren die Weichen auf Sieg. Am Sonntag (15 Uhr, Hoffeldstraße) steht nun das Rückspiel an, und die Düsseldorfer wollen ihre Siegesserie fortsetzen. In der englischen Woche holte der SC West die optimale Ausbeute von neun Zählern und blieb dreimal ohne Gegentor. Den Hildener stehen vor einer schwierigen Aufgabe, denn das Lazarett wird immer größer. Park Ilkwon, gerade erst von einer Sprunggelenksverletzung genesen, zog sich in Meerbusch ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zu. Die Saison ist für ihn gelaufen. Dominik Donath fehlt aufgrund einer Knochenprellung, der Einsatz von Pascal Weber (Infekt) ist ungewiss. Und auch Stefan Schaumburg (Kapselriss im Fußgelenk) geht auf jeden Fall angeschlagen in die Begegnung. Gianluca de Meo (Kurzurlaub) steht außerdem nicht zur Verfügung. bs

Baumberg hat komfortablen Vorsprung auf Kapellen-Erft

Wie die Stimmungslage bei den Sportfreunden Baumberg gewesen wäre, hätte sich der Oberligist am vergangenen Wochenende nicht durch ein gleichsam überraschendes wie verdientes 3:1 gegen den Tabellenzweiten Spvg. Schonnebeck im Abstiegskampf deutlich Luft verschafft, ist nicht schwer zu erraten. In jedem Fall hätte das Wort „Druck“ vor der Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) beim SC Kapellen-Erft (15. Platz) einen deutlich höheren Stellenwert im Baumberger Vokabular eingenommen. So liegen die Sportfreunde nun aber auf Platz elf, mit sechs Zählern Vorsprung vergleichsweise komfortabel vor dem kommenden Gegner, der derzeit den Anführer der Abstiegszone markiert. Allerdings zahlten die Sportfreunde für den Sieg einen hohen Preis: Mit Ivan Pusic (Fußprellung), Tim Knetsch und Jose-Miguel Lopez Torres (beide Zerrung) gingen drei Spieler angeschlagen aus der Partie hervor, gegen Schonnebeck zog sich Fatih Duran einen Muskelfaserriss zu. In der Defensive fehlen bereits Daniel Rey Alonso, Ludwig Kofo Asenso und Kosi Saka, vorne wird Louis Klotz schmerzlich vermisst (Kreuzbandriss). Ein schwacher Trost: In der Hinrunde gewannen die Baumberger souverän mit 4:1 gegen Kapellen. mroe

Für Ratingen 04/19 wird die Partie gegen Hö/Nie zum Schlüsselspiel

„Der Acker bebt“ – dieses Motto gilt nicht etwa für den Rasen im Ratinger Stadion. Gemeint ist der SV Hönnepel-Niedermörmter. Seit acht Spielen hat die Mannschaft, die in der Hinrunde nicht einen einzigen Sieg holte und mit nur sieben Punkten in die Winterpause ging, nicht mehr verloren. Im neuen Jahr holte das Team vier Siege und drei Remis – und hofft jetzt wieder auf den Klassenverbleib. Vier Punkte sind es noch zum ersten Nicht-Abstiegsplatz, den Schwarz-Weiß Essen belegt. Doch zu Ratingen 04/19 sind es auch „nur“ 13 Punkte. „Für uns wird das ein Schlüsselspiel“, sagt RSV-Trainer Karl Weiß vor dem Duell morgen (15 Uhr). „Gewinnen wir, haben wir mit dem Abstieg wohl endgültig nichts mehr am Hut. Doch falls wir verlieren, müssen wir nochmal nach unten schauen.“ asch

Monheimer zeigen viel Respekt vor dem FC Mönchengladbach

Landesligist Monheim geht mit viel Demut an die Heimaufgabe morgen gegen den FC Mönchengladbach heran (15 Uhr, Rheinstadion), der auf Rang 13 steht. „Das wird eine richtig knifflige Geschichte. Für mich ist es eigentlich nicht erklärbar, dass Mönchengladbach mit der Qualität da unten drin steht. Das wird kein sonderlich anderes Spiel als gegen den DSC“, sagt FCM-Trainer Dennis Ruess. Dabei kommt dem FCM überhaupt nicht zupass, dass die Mönchengladbacher ihre Negativserie just am vergangenen Wochenende mit einem furiosen 7:1 gegen den damals sechstplatzierten SC Union Nettetal beendeten. mroe

Überraschungsteam Vohwinkel ist zu Gast beim ASV Mettmann

„Ein Spiel unter Freunden“, nennt Michael Kirschner die Landesliga-Begegnung morgen (16 Uhr, Sportzentrum Auf dem Pfennig) gegen den FSV Vohwinkel. In der vergangenen Saison gipfelte die Gemeinsamkeit im Aufstieg des ASV und des FSV in die Landesliga, wobei der ASV nach einem 2:1-Erfolg im Rückspiel in Vohwinkel Bezirksliga-Meister wurde und die Wuppertaler nach einer souveränen Relegationsrunde den Aufstieg schafften. Jetzt sind die Vohwinkler die Überraschungsmannschaft schlechthin, denn das Team kommt am Sonntag tatsächlich als Spitzenreiter zum Sportzentrum in Metzkausen. K.M.

