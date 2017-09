Die Mettmanner Radsportler starten beim Wettkampf auf der Insel Mauritius, der morgen beginnt.

Mettmann. Für die Radsportler von Team ME steht jetzt wieder der Höhepunkt des Jahres an. Zum vierten Mal in Folge erhielt der Verein eine Einladung zum internationalen Amateurrennen auf der Insel Mauritius. Diesmal umfasst die Tour de Maurice sechs Etappen, die die Mettmanner erfolgreicher absolvieren wollen als im vergangenen Jahr. Denn da stand das Rennen vor allem für Marek Maluszczak unter keinem guten Stern. Bereits auf der ersten Etappe war der Kapitän in einen Sturz verwickelt, zog sich dabei einen Oberschenkelhalsbruch zu und wurde direkt in einer Privatklinik operiert. Ohne ihren Leader hatten die vier anderen Radler einen schweren Stand, mussten in einigen Phasen auch ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen.

Maluszczak bestritt erst Mitte 2017 erste Vorbereitungsrennen

Jetzt aber ist Maluszczak wieder mit von der Partie. „Ich bin hoch motiviert, aber ich weiß nicht, wie die Form ist“, sagt der 47-Jährige. Denn die Zwangspause nach der schweren Verletzung war lang. „Ich konnte den ganzen Winter nichts machen und bin erst spät ins Training eingestiegen“, berichtet er. Anfang des Jahres saß er wieder auf dem Rad, machte zunächst leichte Fahrten und schaltete in die leichten Gänge. Erst Mitte des Jahres absolvierte Maluszczak dann auch die ersten Rennen als Vorbereitung. Vergangene Woche noch nahm er an der Deutschen Bergmeisterschaft teil. Weit vorne landete er nicht. „Leider war ich vom intensiven Training noch zu müde“, stellt er fest.

Eine Woche lang stand deshalb jetzt nur noch Regeneration an – damit die Kräfte für die Tour de Maurice reichen. Große Ziele mag er sich diesmal nicht setzen. „Das Wintertraining fehlt mir natürlich – die Form ist noch instabil“, erklärt er. Und hofft nun, „von Tag zu Tag mehr zu schaffen“. Deshalb steht jetzt die Teamwertung im Fokus. „Wir müssen die Ressourcen anders verteilen“, sieht Maluszczak die jüngeren Kollegen in der Pflicht. „Meine Kraft ist nicht so gut – ich muss die Erfahrung reinbringen.“

Der Wunsch für die Teamwertung? „Ein Platz unter den ersten drei“, sagt der Kapitän. Den Traum von einem guten Einzelergebnis gibt er aber noch längst nicht auf. „Abgeschrieben habe ich mich noch nicht. Letztes Jahr war ich so gut vorbereitet und in Form, dass es zu einer Platzierung unter den Top Ten gereicht hätte. Wenn mir das diesmal gelingen würde, wäre ich super zufrieden“, betont er, hebt aber zugleich die sportlichen Qualitäten der jungen Mark Jähnke und Jojo Willm hervor: „Die beiden sind im Moment sehr gut.“