Trainer Lars Faßbender bereitet die Handballerinnen des TB Wülfrath derzeit auf den Start der Dritten Liga vor.

Wülfrath. Nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison nach dem Oberliga-Aufstieg hatten die Handballerinnen des TB Wülfrath im zweiten Jahr den Aufstieg in die Nordrheinliga als Ziel. Doch das Team von Lars Faßbender übertraf die eigenen Erwartungen, setzte sich schnell an die Tabellenspitze – und schaffte nach dem Ende der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden und einem Heimsieg über den TSV Bonn sogar den Sprung in die Dritte Liga. Zwei Klassen höher hängen die Trauben nun besonders hoch – davor warnt auch Trainer Faßbender.

Schwimmen Trainer und Mannschaft immer noch auf der Euphoriewelle?

Lars Faßbender: Absolut. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Wir sind relaxed in die Vorbereitung gestartet und wollen die Euphorie bewusst so weit wie möglich mit in die Saison nehmen.

Wann beginnt die Saison in der Dritten Liga?

Faßbender: Wir starten am 16. September um 19.30 Uhr beim 1. FC Köln, dem Vorjahreszweiten. Danach geht es gegen Zweitliga-Absteiger TuS Lintfort. Beide Mannschaften zählen zu den Top-Favoriten – das ist also ein Auftaktprogramm, das es in sich hat. Da muss schon ganz viel passen, wenn wir etwas ausrichten wollen.

Wie war der Start in die Vorbereitung?

Faßbender: Alle sind sehr positiv gestimmt, ziehen voll mit. Die Belastung und der Anspruch sind natürlich angehoben, aber die Mannschaft nimmt es gut an – alle sind engagiert. Über die gesamte Vorbereitung absolvieren wir fünf Einheiten die Woche, in der Endphase ist auch das Wochenende komplett voll. Wir versuchen, das Training so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. So macht Niels Pivato, ein international agierender Kampfsportler in Wülfrath, der Wing Tsun Meister ist, einige Einheiten. Das Training soll Spaß machen, aber natürlich müssen wir schon Gas geben, denn am Ende zählen nur die Ergebnisse. Die Spielerinnen müssen fit sein und in gewisser Form auch abgehärtet, was die Körperlichkeit angeht – in der Dritten Liga sind das Welten zur Oberliga.

Wie gut ist der Kader aufgestellt?

Faßbender: Mit 17 Spielerinnen ist der Kader sehr groß – wenn alle gesund sind. Alle müssen körperlich fit sein, um konkurrenzfähig zu sein, aktuell sind das aber nur 14. Es wird sehr schwer, den Klassenerhalt zu schaffen, denn uns fallen in den ersten Wochen wichtige Kräfte aus. Lena Heider unterzieht sich in dieser Woche einer Knieoperation, Paula Stausberg und Daria Blume sind nach ihren Knieoperationen noch im Aufbautraining – mal schauen, wie sie lange sie brauchen, um wirklich spielen zu können. Aufgrund der personellen Situation müssen wir uns eine komplett andere Spielanlage erarbeiten. Unsere alte Spielweise können wir vom Personal so nicht umsetzen.