Der Handball-Drittligist fährt fast ohne Rückraum-Spielerinnen zur Partie beim HSV Gräfrath.

Wülfrath. Vor dem morgigen Derby beim HSV Gräfrath (17 Uhr, Wupperstraße, Solingen) musste Lars Faßbender, Trainer der Drittliga-Handballerinnen des TB Wülfrath, nach der bitteren 22:23-Niederlage gegen Vechta in den Trainingseinheiten zunächst moralische Aufbauarbeit leisten. „Man merkte den Damen die Enttäuschung schon an, weil wir so nah dran waren und die ersten Punkte auch verdient gehabt hätten“, erklärte der Coach, der um die Schwere der kommenden Aufgabe weiß: „Zum aktuellen Zeitpunkt ist uns Gräfrath um vieles überlegen.“

Tatsächlich sind die Klingenstädter, bei denen dank Bundesliga-erfahrener Spielerinnen wie Steffi Bergmann, Sandra Münch und Denise Janda sowie jungen Talente wie Amelie Knippert und Leo Heinrich eine gute Mischung herrscht, im Gegensatz zu Sensationsaufsteiger TBW eine Klasse für sich. Nicht umsonst spielt das Team um Trainerin Niki Münch mit nur einer Niederlage gegen Tabellenführer Menden auf dem dritten Tabellenplatz. „Sogar da haben die unglücklich verloren und hätten gewinnen müssen“, betont Faßbender.

Coach will mit seinem Team unbeschwert in die Partie gehen

Beim Turnerbund ist die personelle Situation dagegen weiterhin angespannt. Denn neben Steffi Hinnerkott wird auch Daria Blume wegen Krankheit fehlen. „Wir werden erstmals keine 14 Leute auf den Spielberichtsbogen bekommen“, sagt Faßbender, dem damit gerade im Rückraum die Alternativen fehlen werden. Da wären doch die ehemaligen Wülfratherinnen Kira Bohlmann und Anja Mohr, die inzwischen für die Solinger das Trikot überstreifen, für den Coach sicherlich Gold wert. „Was soll ich mit Spielerinnen rechnen, die ich gar nicht zur Verfügung habe. Mir wäre es lieb, wenn unsere verletzten und kranken Mädels wieder auf die Platte könnten“, sagte Faßbender, der mit seinem Team unbeschwert in die Partie gehen will. Neben der kämpferischen Einstellung seines Teams hofft der Pädagoge, dass die Zuschauer die Mannschaft nicht alleine lassen und sie mit ins Bergische begleiten.