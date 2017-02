TBW-Ausrutscher bleibt folgenlos

Der Spitzenreiter der Oberliga patzte gegen Walsum-Aldenrade, ME-Sport gegen die Düsseldorfer Fortuna.

Kreis Mettmann. Überraschend kam die zweite Niederlage der Handballerinnen des TB Wülfraths in dieser Saison nicht, denn nach den vielen Ausfällen war klar, dass der Spitzenreiter kurz vor der Karnevalspause mit den Kräften am Ende war. Trainer Lars Faßbender ließ sich die Enttäuschung nicht anmerken, gleichwohl dürfte es ihn schon wurmen, dass am Ende die schmal besetzte Ersatzbank den Ausschlag gab. Seine Mannschaft verlor beim TV Walsum-Aldenrade mit 23:25 (12:11).

Weil die zweite Mannschaft inzwischen selbst auf den Aufstieg schielt, mag deren Coach Andre Döpper aus gutem Grund keine Spielerinnen mehr abstellen. Deshalb rutschte Christin Burmeister aus der Drittvertretung in den Oberliga-Kader. Und mit Halide Djokovic reaktivierte Faßbender eine weitere erfahrene Akteurin. Das reichte letztlich nicht, um Walsum in der entscheidenden Schlussphase noch Paroli bieten zu können.

In der ersten Halbzeit sah der TBW-Trainer einen disziplinierten Auftritt seiner Truppe, die nach dem 1:1 (3.) allmählich Oberwasser bekam und sich über 3:1 ((5.) und 5:3 (11.) auf 11:7 (25.) absetzte. Doch in den letzten Minuten vor der Pause holten die Gastgeberinnen auf. Nach dem 12:9 (28.) durch Julia Steinhausen verkürzte Walsum durch zwei Tore in Folge auf 11:12.

Nach dem Seitenwechsel leitete Katarina Ueffing, mit acht Treffern beste Werferin im Duisburger Team. die (erste) Wende ein. Erst markierte die Torjägerin den Ausgleich zum 12:12 und brachte eine Minute später ihr Team mit 13:12 (32.) in Front. Der TBW konterte durch Kirsten Buiting, Daria Blume und Kristin Gipperich zum 15:13 (34.). Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Stefanie Hinnerkott gelang mit dem Treffer zum 16:16 (40.) letztmalig der Ausgleich. Danach neigte sich die Waagschale kontinuierlich zugunsten der Gastgeberinnen. Beim 21:22 (54.) hatte der TBW letztmalig Tuchfühlung, danach zog Walsum auf 24:21 davon. Auch eine Auszeit von Faßbender half nicht, den Spitzenreiter noch einmal in die Erfolgsspur zu bringen.

„Es war ein sehr gutes Oberliga-Spiel, aber am Ende hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die, die mehr Möglichkeiten hatte“, stellte der TBW-Trainer fest. Mit der Leistung seins Teams war Faßbender grundsätzlich zufrieden. bs

ME-Sport entscheidet zweite Hälfte gegen Düsseldorf für sich

Unerwartet achtbar zogen sich die Handballerinnen von Mettmann-Sport mit einem 23:29 (10:17) gegen Fortuna Düsseldorf aus der Affäre. Dabei liefen sie nur mit zehn Feldspielerinnen auf – darunter die angeschlagenen Leistungsträgerinnen Kim Spiecker, Annika Thanscheidt und Carla Beckmann. Dennoch konnte die Mannschaft von Trainerin Sabrina Berten gegen den phasenweise verunsichert wirkenden Oberliga-Zweiten sogar die zweite Halbzeit für sich entscheiden.

Von Anpfiff an schien die Begegnung allerdings mit 1:5 den erwarteten Verlauf zu nehmen. Mit der Umstellung der Defensive auf eine versetzte 5:1-Deckung bekamen die Mettmannerinnen die Gäste dann aber zumindest so in den Griff, dass der Abstand nicht noch wesentlich größer wurde. Mit etwas mehr Mut im Angriff war zur Pause sicherlich ein geringerer Rückstand als 10:17 für den Vorletzten drin.

Die ME-Sport-Handballerinnen attackierten in der Deckung noch aggressiver und ließen dadurch die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Auch im Angriff zeigte die Maßnahme von Berten, mit Svenja Schulz und Lena Schulze gleich zwei Kreisläuferinnen auflaufen zu lassen, die gewünschte Wirkung. Svenja Trunk, die zumeist im linken Rückraum agierte, machte mit guten Anspielen auf sich aufmerksam. Die Handballerin aus der eigenen Jugend rückte aus der Reserve hoch und trug auch ohne eigene Treffer ihren Beitrag dazu bei, dass das Mettmanner Team die zweite Halbzeit mit 13:12 gewann. erd

Unitas Haan zieht sich gegen Fortuna II achtbar aus der Affäre

Trotz der klaren 17:28 (5:15)-Niederlage bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf war Jurek Tomasik mit dem Auftritt der SG Unitas Haan/Hildener AT in der Verbandsliga nicht unzufrieden. „Vor allem im zweiten Durchgang haben wir uns gut aus der Affäre gezogen und waren Düsseldorf ebenbürtig“, sagte der Unitas-Coach. „Für mich war es wichtig, dass meine Mannschaft die Vorgaben, die ich in der Pause gemacht habe, gut umsetzte.“

Wie bereits in der Vorwoche musste der Unitas-Trainer erneut auf die verletzte Torhüterin Caro van Hueth verzichten. Für sie rückte erneut Feldspielerin Heike Gerhard zwischen die Pfosten. Da Caro Mück und Marisa Kinschek ebenfalls verletzt nicht zur Verfügung standen, waren die Vorzeichen schon vor dem Anpfiff nicht eben positiv.

So begannen die Unitas-Handballerinnen ziemlich verunsichert. Nur Mareike Bauer ließ sich davon nicht anstecken und markierte im ersten Durchgang alle fünf Haaner Tore. Nach dem Seitenwechsel agierte die Unitas wie verwandelt. Die Abwehr stand kompakter, strahlte deutlich mehr Aggressivität aus, und auch im Angriff wurde flotter kombiniert. Zudem reduzierten die Gäste die Anzahl der technischen Fehler deutlich. Durch das variablere Spiel konnten sich letztlich mehrere Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen K.M.

