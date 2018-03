Die Drittliga-Handballerinnen unterlagen dem HSV Gräfrath. In der Herren-Oberliga sahen die Zuschauer einen Mettmanner Derby-Sieg.

Kreis Mettmann. Der Sieg der Vorwoche in Vechta gab den Handballerinnen des TB Wülfrath Auftrieb. Gleichwohl reichte das Erfolgserlebnis nicht, um den nächsten Coup zu landen und dem HSV Gräfrath ein zweites Mal in dieser Saison das Nachsehen zu geben. Immerhin hielt die Mannschaft von Lars Faßbender vor rund 200 Zuschauern in der Fliethe-Halle die Niederlage mit 23:27 (13:14) in Grenzen. „Es war ein sehr schwaches Drittliga-Spiel, aber sehr spannend“, sagte der TBW-Trainer zu dem Schlagabtausch.

Dabei sahen sich die Gastgeberinnen schnell mit 4:8 (12.) im Hintertreffen. Doch diesmal gaben die Wülfratherinnen nicht so schnell auf, kämpften sich wieder bis auf 9:10 ((20.) heran und glichen durch Luisa Kieckbusch sogar zum 11:11 (24.) aus. Wenig später warf Friederike Büngeler ihr Team sogar mit 12:11 (25.) in Führung. Bis zur Pause wogte das Geschehen hin und her. Selbst eine enge Deckung gegen Lena Feldstedt brachte die Wülfratherinnen nicht aus dem Konzept. Erst nach dem 13:12 durch Daria Blume übernahmen die Solingerinnen mit zwei Treffern vor der Pause (14:13 ) wieder das Kommando.

Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, die zunächst offen blieb. So verkürzte Kristin Meyer auf 17:18 (43.). Danach setzte sich Gräfrath aber auf 20:17 (45.) ab – und Lars Faßbender nahm eine Auszeit. „Wir hatten einen Bruch im Spiel“, stellte der Coach fest. Immerhin schaffte er es, dass seine Mannschaft nicht aufgab. Als die Gäste auf 24:19 (53.) erhöhten, rief Faßbender erneut zur Besprechung. Mit Erfolg, denn danach kam sein Team durch Treffer von Kieckbusch, Kirsten Buiting und Friederike Büngeler wieder bis auf 22:24 (56.) heran. Als Gräfrath per Siebenmeter auf 26:23 (58.) erhöhte, geriet der TBW durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen auf die Verliererstraße. Weil Faßbender vehement die Benachteiligung seiner Mannschaft reklamierte, kassierte der Coach eine Zeitstrafe. An den Referees wollte er die Niederlage aber nicht festmachen. „Letztlich waren wir einfach zu unkonzentriert im Angriff“, analysierte er. Und ergänzte: „Mit dem Ergebnis können wir leben.“ bs

ME-Sport entscheidet das Derby gegen Angermund klar für sich

Die Stimmung bei den Oberliga-Handballern von ME-Sport war ausgelassen. Klar, wenn eine Mannschaft so überzeugend mit 36:31 (19:15) einen Auswärtssieg landet und dann auch noch beim Erzrivalen TV Angermund, dann ist alles perfekt gelaufen. So freute sich erst einmal der Top-Torjäger Andre Loschinski, der wegen seiner Erkältung nicht mitwirken konnte, aber allen rund ums Team frenetisch gratulierte. Mettmann ohne Loschinski, das schmerzt. Aber beim TVA fehlten gleich fünf Leitungsträger: Björn Thanscheidt, Nico Merten, Florian Hasselbach, Julian Duval und Brian Burns. Das ist nicht zu verkraften. Und so lagen die Hausherren ab der 10. Minute immer klar zurück. Hoffnung keimte in der 50. Minute wieder auf, als Martin Gensch mit zwei feinen Treffern zum 28:29 den Anschluss herstellte. Aber die Mettmanner waren einfach zu stark. Christian Kruse hatte nun ganz starke Szenen, ebenso der junge Paul D’Avoine. Beim 33:28 für Mettmann war alles geklärt. wm