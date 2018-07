Das Handball-Team hat sich für die Nordrheinliga mit drei Neuzugängen verstärkt und ist bereits früh in die Vorbereitung auf die Saison gestartet.

Wülfrath. Für die Handballerinnen des TB Wülfrath beginnt die Saison zwar erst in zwei Monaten, doch der Drittliga-Absteiger befindet sich bereits seit einem Monat in der Vorbereitung. „Ich bin kein Freund langer Pausen“, sagt Lars Faßbender. Der Coach setzt vielmehr auf kontinuierliche Arbeit und das aus gutem Grund: „Es gibt ja auch noch urlaubsbedingte Ausfälle – wenn es ganz schlecht läuft, dann hat eine Spielerin vielleicht sechs Wochen kein Training.“

Deshalb wollen die TBW-Handballerinnen lieber im Rhythmus bleiben – mit dieser Vorgehensweise sammelten sie in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen. „Wir ziehen das jetzt durch bis September“, sagt Faßbender und ergänzt: „Den spielerischen Schwerpunkt legen wir im August.“ In den ersten drei Wochen der Sommerferien bleibt die Fliethe-Halle allerdings geschlossen, deswegen stehen Übungseinheiten abseits des Handballs auf dem Plan – wie etwa Boxen. Damit will der Trainer neue Reizpunkte setzen.

Nach den ersten vier Wochen der Vorbereitung stellt Faßbender fest: „Mit den Ergebnissen und den Einheiten bin ich bislang sehr zufrieden.“ Zumal der Coach selbst mit dem „Clever fit“-Studio in Wülfrath einen neuen Kooperationspartner fand. „Die Arbeit in der vergangenen Saison hat uns gelehrt, dass wir im Kraftbereich oft unterlegen waren“, erläutert Faßbender. Mittels Leistungsdiagnostik bekamen die Wülfratherinnen ihre Schwächen aufgezeigt. „Jeder kann jetzt individuell seine Defizite aufarbeiten“, freut sich Faßbender über die Unterstützung. Seine erste Erkenntnis: „Der Fitness-Zustand ist schon ganz ordentlich.“

„Wir kommen aus einer höheren Liga, konnten die Leistungsträger halten und uns punktuell verstärken.“

Lars Faßbender, TBW-Trainer

Großen Anteil daran hat aber auch Jörg Büngeler, der zuletzt bei der SG Überruhr als Coach arbeitete, aber eigentlich in Wülfrath zu Hause ist, früher auch schon bei ME-Sport im Einsatz war. An der Seite von Faßbender arbeitet er nun als Co- und Athletik-Trainer. Mit im Bunde ist zudem Sabine Naßenstein, die nunmehr als Mannschaftsverantwortliche administrative Aufgaben übernimmt und zu gleich als Torwart-Trainerin fungiert und das Trio Samantha Sklorz, Lisa Klanz und Johanna Giebisch unter ihre Fittiche nimmt. Angela Krause, in der vergangenen Saison noch Co-Trainerin, nimmt sich eine beruflich bedingte Auszeit vom Handball-Sport. Dazu ist auch Physiotherapeut Bernd Beau nicht mehr im Einsatz – da sucht der Verein noch einen adäquaten Ersatz. „Ich hoffe, dass wir noch jemanden finden. Für viele Spielerinnen war das auch Bedingung für einen Verbleib in der Mannschaft“, betont Lars Faßbender.