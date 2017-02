TB Wülfrath gewinnt völlig mühelos

Mit einem Kantersieg gegen Schlusslicht Gräfrath festigte das Team seinen ersten Tabellenplatz.

Kreis Mettmann. Trotz des Zehn-Tore-Sieges über den Tabellenletzten HSV Gräfrath II war das 29:19 (13:11) für den Wülfrather Trainer Lars Faßbender nicht mehr als ein Arbeitssieg. „Das ist gar nicht despektierlich gegenüber HSV gemeint, aber es war auch in unserer personell schwierigen Situation mehr drin“, fand Faßbender, der bei seiner Mannschaft sowohl im Angriff als auch in der Deckung gerne etwas mehr Geduld gesehen hätte. Obwohl die Partie vom Ergebnis her zunächst offen zu sein schien, mussten sich die Gastgeberinnen keine Sorgen machen. Daran änderte auch nichts, dass der mit Sonderaufgaben experimentierende Deckungsverbund zunächst die Achse Loreen Jacobeit/Franziska Penz bei den Gästen nicht in den Griff bekam. Doch nach der 13:11-Pausenstand klappten die Absprachen in der Abwehr besser und im zweiten Durchgang waren beim 19:15 (40.) früh die Kraftverhältnisse erkennbar. Während der HSV am Tabellenende steht, liegt Wülfrath mit 32:2 Punkten klar auf dem ersten Platz. erd

HSG Rade/Herbeck überrollt Mettmannerinnen nach der Pause

Die Reise ins Bergische tat den Handballerinnen von Mettmann-Sport weh. Mit einer Niederlage in dieser Höhe hatte nach dem tollen 11:11 zur Halbzeit wohl niemand gerechnet – das Team unterlag der HSG Radevormwald/Herbcek mit 18:30. Dabei konnte das Team um Svenja Schulz die gegnerische Angriffslawine nach einem 0:3 (7.) noch bändigen und ausgleichen. Es entwickelte sich eine offene Partie, in der nach dem Treffer von Lena Schulze zum 11:10 sogar eine Pausenführung möglich war. Doch Rades Milena Mattyssek, mit zwölf Treffern beste Werferin auf dem Feld, glich noch aus – 11:11. Dann wies die sonst kompakte Abwehrformation Lücken auf, doch noch eklatanter war nun die Angriffsschwäche der Gäste. Gleich beim Wiederanpfiff vergab ME-Sport mehrere große Chancen. Erst in der 40. Minute gelang ihnen der erste eigene Treffer in der zweiten der Halbzeit – und für den zweiten brauchten die Gäste weitere elf Minuten. Die Harmlosigkeit des Tabellenvorletzten spiegelt sich später auch in der Torstatistik wieder, denn die drei Rückraumspielerinnen Annika Thanscheidt, Aileen Fehlauer und Jana Bärz blieben ohne jeglichen Torerfolg. Während sich Carla Beckmann durch die Partie quälte (früh umgeknickt), bekam Kim Spiecker von Beginn an eine besonders enge Bewachung zugewiesen. Dadurch entstand für die Mitspielerinnen eigentlich genügend Raum auf dem Spielfeld, aber bei bei den verunsicherten Mettmannerinnen klappte nichts mehr. erd

SG Ratingen II demontiert Düsseldorf im Spitzenspiel

Nach der überraschenden Niederlage in der Vorwoche fand die Zweitvertretung von SG Ratingen im Spitzenspiel gegen Lokalrivalen ART Düsseldorf II wieder eindrucksvoll in die Spur. Mit dem deutlichen 33:21 (15:12)-Sieg gelang der Mannschaft um Trainer Leszek Hoft zugleich auch die Revanche für die unglückliche Niederlage 27:28-Niederlage aus dem Hinspiel, in dem die Ratinger in letzter Sekunde das entscheidende Tor kassierten.

In der Anfangsphase reagierten beide Teams noch verhalten. Über 5:2 (9.) und 7:7 (17.) konnte sich der Gastgeber bis 15:12 zur Halbzeit lediglich einen kleinen Vorsprung herauswerfen. Dafür fegten Bastian Schlierkamp, Alex Schult und ihre Nebenleute im zweiten Durchgang den Nachbarn aus der Landeshauptstadt förmlich von der Platte. Da der Spitzenreiter auch sein Tempo anzog, konnte er über 18:13 (34.) beim 27:17 (48.) erstmals einen zweistelligen Vorsprung feiern, bevor er das Tempo wieder normalisierte. Mit dem Sieg hat die SGR die ART im Aufstiegskampf endgültig abgehangen. Das Titelrennen machen die Ratinger nun mit der DJK VfR Mülheim/Saarn, die mit fünf Minuspunkten auf dem zweiten Platz rangieren, unter sich aus. erd

Langenfelder Reserve scheitert zu oft vor dem gegnerischen Tor

Mancher fühlte sich an die vergangene Woche erinnert. Auch da ging der Verbandsligist SG Langenfeld II als Verlierer vom Feld, auch da vergab er mehrere dicke Torchancen und hätte eigentlich gewinnen müssen. Das 21:27 (9:13) gegen den Siebten Cronenberger TG zeigte dem Team von Trainer Olaf Schulz nun erneut den Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit auf – wie zuvor beim 26:29 in Kettwig. Er monierte vor allem die zahlreichen freien Würfe, die Langenfeld nicht unterbringen konnte. Die SGL brachte sich dadurch selbst um den Erfolg. Ziemlich früh zeichnete sich ab, dass für die Gastgeber an diesem Tag nichts zu holen sein würde. Das Polster zu den Abstiegsrängen beträgt für den Neunten Langenfeld (13:19 Punkte) beruhigende acht Zähler – echte Sorgen muss sich die SGL nicht machen. Schulz spricht daher regelmäßig von einer „anhaltendenden Entwicklung“, die sein Team durchmachen müsse. mol

Anzeige