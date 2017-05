Relegationshinspiel endete Remis. In der Oberliga siegte Mettmann gegen Haan. SG Ratingen verlor auch letzte Partie.

Kreis Mettmann. Direkt nach dem Abpfiff waren die Gefühle noch gemischter Art. Immerhin hatten die TBW-Handballerinnen drei Minuten vor dem Abpfiff alle Trümpfe in der Hand, die erste Begegnung in der Relegation für sich zu entscheiden. Lena Heider verwandelte einen Siebenmeter zur 17:14-Führung – vier Minuten und 38 Sekunden waren da noch zu absolvieren. Dann aber verkürzte auf der anderen Seite Maja Klingenberg per Strafwurf auf 15:17 – für die Bonnerinnen war es das Signal für einen furiosen Endspurt.

Als Claudia Behrens den Anschlusstreffer zum 16:17 markierte, nahm Lars Faßbender eine Auszeit. Der Wülfrather Trainer wollte noch einmal beruhigend auf seine Mannschaft einwirken und ihr für die letzten 27 Sekunden den Weg zum Erfolg aufzeigen. Das Ziel erreichte der Niederrheinmeister jedoch nicht, vielmehr glichen die Bonnerinnen eine Sekunde vor dem Abpfiff zum 17:17 aus. In diesem Moment stand den Gästen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Meine Mädels waren den Tränen nahe“, berichtete Faßbender. Doch dann setzte sich die Erkenntnis durch, auf fremdem Parkett einen starken Kampf geliefert zu haben – und nächsten Samstag (18 Uhr) in der Fliethe vor eigenem Publikum den Traum von der Dritten Liga verwirklichen zu können. „Wir haben eine gute Ausgangslage“, unterstrich Faßbender. Der TBW-Coach ergänzte: „Man muss die beiden Relegationsspiele als Ganzes sehen. In der Fliethe können wir auf die Unterstützung durch unsere Fans bauen.“ bs

ME-Sport und Unitas liefern sich einen offenen Schlagabtausch

Für Freunde der offensiven Gangart war die Oberliga-Begegnung zwischen Mettmann-Sport und der DJK Unitas Haan ein echtes Schmankerl. Von der ersten Minute an sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch, in dem sich die beiden Lokalrivalen nichts schenkten – mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die sich 39:34 (20:14) durchsetzten.

In der gut gefüllten Herrenhaus-Halle durften die Haaner bis zum 5:5 darauf hoffen, die schwache Vorstellung der Vorwoche vergessen machen zu können. Dann aber traf Jan Schirweit vom Kreis zum 6:5 und Christian Kruse schloss einen Tempogegenstoß zum 7:5 (10.) ab. Von da an neigte sich die Waagschale allmählich zugunsten der MESport-Handballer. Eine Haaner Auszeit (11:7, 13.) bewirkte nicht viel, denn auch in der Folge dominierten die Gastgeber das Geschehen, zumal den Haanern immer wieder krasse Fehler im Spielaufbau unterliefen, die schnellen Vorstößen der Mettmanner Vorschub leisteten.