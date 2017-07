Der Verein TSC Manta führt Interessierte im Haaner Hallenbad in den Familiensport Tauchen ein. Wer es probiert, kann Außergewöhnliches unter Wasser erleben.

Kreis Mettmann. Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis, die übrigen Finger zeigen nach oben. Das Zeichen dafür, dass alles in Ordnung ist. Kurz noch werden die übrigen Handzeichen erklärt. Dann geht es los: Langsam und geräuschlos tauchen die Pärchen ab. Behutsam bewegen sie sich und wirken schwerelos. Wie kostbare Perlen blitzen die neongelben, -pinken oder -blauen Punkte von Flossen oder Netzen der Sauerstoffflaschen durch die Tiefe des Wasserbeckens im Haaner Schwimmbad. Ab und an zerplatzt fast unscheinbar eine Sauerstoffblase an der Oberfläche.

„Die Faszination ist ganz klar die Schwerelosigkeit. Tauchen ist ein Sport fürs Leben“, sagt Gero Legner. Er ist der Vorsitzende des Tauchsportclubs (TSC) Manta Haan. Durch das Wasser schweben und andere Welten entdecken – das macht für viele Tauchbegeisterte diese Sportart zu mehr als nur einem Hobby. Tauchen ist Leidenschaft. Das können Interessierte bei einem Schnuppertauchen des familiären Vereins erfahren – und testen, ob Sauerstoff-Flasche, Atemregler und Maske das Richtige sind.

Eine gewisse körperliche Grundvoraussetzung müssen Tauchanwärter allerdings mitbringen. Beim Training setzt der TSC Manta auf solide Schwimmfähigkeiten. Die Kondition fördern die fast 60 aktiven Mitglieder, rund ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche, etwa durch Nordic Walking oder Radfahren. „Tauchen macht viel Spaß. Aber es muss Disziplin vorhanden sein“, erklärt Legner. Der älteste Tauchlehrling bisher war 70 Jahre alt und hat nach den Regeln des Verbandes Deutscher Sporttaucher (VDST) die Ausbildung durchlaufen. Menschen mit Behinderungen können die Unterwasserwelt ebenfalls kennenlernen.

Die körperliche Voraussetzung muss der Arzt mit der vorgeschriebenen Tauch-Tauglichkeits-Untersuchung bescheinigen. Stimmt der Druckausgleich bei den Ohren? Sind Lunge und Herz in Ordnung? Spricht nach der Untersuchung nichts dagegen, können auch Kinder ab zehn Jahren die Tauchausbildung machen, falls sie Vereinsmitglied sind. „Uns ist wichtig, dass sie Schritt für Schritt an das Tauchen herangeführt werden. Wer nur schnell den Tauchschein machen will, ist bei uns falsch“, betont der Vereinsvorsitzende. Der TSC sieht Tauchen als Familiensport.

Gero Legner, Vorsitzender des TSC Manta Haan

Das unverbindliche Schnuppertauchen ist ohne Mitgliedschaft möglich. Regelmäßig sind zum Beispiel Schüler des Haaner Gymnasiums zu Gast. Im Wasser werden das Jacket und die Taucherflasche angelegt. Die Ausrüstung stellt der TSC Manta. In einer intensiven Betreuung erklären die erfahrenen Goldtaucher, wie die Luftdruckkontrolle funktioniert. Sie testen, ob das Mundstück passt und sie bringen den Kindern grundlegende Elemente der Tauchersprache bei, bevor es mit der Fünf-Liter-Flasche (fast 1000 Liter komprimierte Luft) auf den Boden des Beckens im Hallenbad geht. Konzentriert hören die Kinder zu.