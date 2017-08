Auf Gut Langfort war beim Pferdefestival vor allem reiterlicher Nachwuchs gefordert.

Langenfeld. Alle zwei Jahre veranstaltet der Pferdesportverband Rheinland das Rheinische Pferdefestival – eine Mischung aus Wettbewerben für den reiterlichen Nachwuchs und Familienfest. Das Besondere an dem Festival sind die Aufgaben für Pferd und Mensch, die es so auf normalen Sportturnieren nicht gibt – und die den Reitern entgegen kommen, die sich viel mit ihrem Pferd beschäftigen, sich aber nicht unbedingt auf sportlichem Terrain betätigen wollen.

Working Equitation, Dressurwettbewerbe für Barockpferde und Horse & Dog Trail gehörten dazu. Die aus Südeuropa stammende Working Equitation wurde beim Pferdefestival als Prüfung in Form eines Dressurtrails gezeigt. Hier waren 14 Starter in Langenfeld, Elias Herold holte sich mit Pepper den Sieg. Beim Führzügelwettbewerb mit Wasserdurchritt können schon die Jüngsten in die vielseitigen Herausforderungen der Reiterei hereinschnuppern. Malin Bader und Finja Bruckmann hießen hier die Sieger. Die Richter werteten besonders kinderfreundlich und vergaben in allen Prüfungen Noten, die Lust auf mehr machen und motivieren sollen.

Der Schneppenheim-Cup zog viel Aufmerksamkeit auf sich

Zusätzlich wurde im Rahmen des Pferdesportfestivals für die Vielseitigkeitsreiter am Samstag die vierte Station des Schneppenheim-Cups ausgetragen – ein Nachwuchscup, der viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Ist doch einer der Schwerpunkte der Landesreit- und Fahrschule die Vielseitigkeit mit ihrem Trainer Jarno Debusschere. Franziska Cleven hatte hier mit ihrem Prinz Charming die Nase vorn. Sie siegte im Springen und im Gelände und wurde in der Teilprüfung Dressur Dritte.

Es folgten Reiterwettbewerbe, die die jungen Reiter nach ihrem Sitz und ihrer Hilfengebung bewerteten. Seltener war da die Geführte Gelassenheitsprüfung, die sonst eher auf Western-Turnieren zu finden ist und die Saskia Breuer mit Sandokan für sich entschied. Er wurde auch zum „Rheinischen Breitensportpferd“ des Festivals, da er in den drei Wertungsprüfungen am besten abschnitt. Auch der Bodenarbeitswettbewerb, der dazu gehörte, hat Seltenheitswert und wurde bestens angenommen: Unter 22 Startern setzte sich hier Jessica Schwirtzer mit Anira S durch.

Anzeige