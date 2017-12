Fast zeitgleich spielt die SG Ratingen in Opladen. Trainer Khalid Khan kann personell alles andere als aus dem Vollen schöpfen.

Ratingen/Langenfeld. Das kann alles kein Zufall mehr sein. Nach dem Abstieg aus der Dritten Liga in die Nordrheinliga liegt der Stand der Dinge beim Handball-Regionalligisten SG Langenfeld (SGL) deutlich über den eigenen Erwartungen. Seit dem vergangenen Wochenende und dem 31:28-Sieg über die SG Ratingen steht das Team von Trainer Jurek Tomasik mit 20:2 Punkten sogar an der Tabellenspitze. Die bislang letzte und gleichzeitig einzige Niederlage in dieser Saison gab es am 8. Oktober mit dem 23:26 bei der HSG Neuss/Düsseldorf II. Danach folgten sieben Siege und zu Hause ist Langenfeld sogar noch ungeschlagen (12:0 Zähler). Hinter der nächsten Ecke lauern trotzdem ein paar größere Gefahren – gerade jetzt. Die SGL trifft heute Abend (19 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) auf den Vorletzten Bergischer HC II. Die Lage ist geeignet, die Partie bereits als erledigt zu betrachten und ein paar Prozent weniger als üblich zu investieren. „Wenn wir das tun, können wir eine böse Überraschung erleben“, findet Tomasik. Für ein paar Langenfelder wird das Spiel zu einem Treffen mit dem früheren Verein. Die beiden Regisseure André Eich und André Boelken etwa, die aus der SGL-Jugend stammen, nahmen bereits vor einigen Jahren den Umweg über Solingen zurück nach Langenfeld. Vor drei Jahren kam Linkshänder Max Adams und 2016 folgte Torhüter Tobias Joest (der heute aber wegen seines mehrmonatigen Auslands-Aufenthaltes nicht dabei sein wird). Neueste Zugänge aus der Zweiten des Ex-Bundesligisten und aktuellen Zweitliga-Tabellenführers sind Rückraumspieler Felix Korbmacher und Kreisläufer Mats Heyde.

Unabhängig vom Ausgang der Partie wird Langenfeld definitiv die Tabellenführung behalten, weil der Verfolger diesmal nicht im Einsatz ist. Bonn ist dann das intensive Thema für die kommende Woche, weil die SGL dort am 16. Dezember um 19.30 Uhr das Handballjahr 2017 beschließt. mid

SG Ratingen spielt heute Abend beim Vierten TuS 82 Opladen

Khalid Khan macht an der Seitenlinie eher nicht den Eindruck, als sei er ein Romantiker. Der Trainer des Regionalligisten SG Ratingen lebt den Handball in jeder Sekunde. Er gestikuliert, er treibt an, er diskutiert bisweilen intensiv mit den Schiedsrichtern. Beim Blick zurück auf den 11. November wird der SG-Coach allerdings vor allem wehmütig. Damals gewann der Drittliga-Absteiger beim TSV Bonn rrh. nach mit 36:31 Toren. Der Tabellenzweite Bonn (19:3 Punkte) kassierte damals die bislang einzige Saison-Niederlage. „Und das war kein Zufall“, sagt Khan, „sondern verdient. Wir haben uns das erarbeitet.“ Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass Ratingen die Arbeit mittlerweile eingestellt hat. Doch die dünne personelle Decke lässt nur eins zu: Die auf Rang drei hinter Bonn und der SG Langenfeld (20:2 Zähler) liegende SG (14:8) braucht die hohe Kunst der Improvisation. Das gilt auch für die sicher sehr schwierige Aufgabe heute Abend (19 Uhr) beim Vierten TuS 82 Opladen (14:10). Bereits vorher steht fest, dass der Verlierer bei der Vergabe der Spitzenplätze vorerst keine Rolle mehr spielen wird. mid