Der Hauptverein des Fußball-Oberligisten zog kürzlich Bilanz.

Velbert. Längst nicht alles lief bei der SSVg Velbert im vergangenen Jahr nach Plan, das wurde bei der Jahresversammlung deutlich. Zumindest bei den Wahlen gab es keine unliebsamen Überraschungen: Der bisherige Vorstand und Verwaltungsrat wurden einstimmig wiedergewählt (die WZ berichtete). Neben der Vorstellung der finanziellen Bilanz, wurde auch intensiv über die sportliche Situation gesprochen.

Verein befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase

Der wiedergewählte erste Vorsitzende der SSVg, Oliver Kuhn, richtete sich mit offenen Worten an die Mitglieder. „Hinter uns liegt ein schwieriges und ereignisreiches Jahr. Von einigen Seiten ist immer wieder Unruhe in den Verein hineingetragen wurden, was die Arbeit nicht erleichtert hat. Einige Versprechungen wurden nicht eingehalten und die sportliche Situation, trotz eines guten Saisonstarts, lief nicht in die gewünschte Richtung“, so Kuhn. Die SSVg Velbert befindet sich im Moment in einer „Konsolidierungsphase“ und ruft das nächste Jahr als „Übergangsjahr“ aus.

„Dennoch werden wir in der kommenden Saison oben angreifen und auf junge, hungrige und motivierte Spieler setzen“, so der erste Vorsitzende. Die Zeichen der SSVg stehen auf „Neuausrichtung“, sodass man sich auch von einigen Spielern trennen wird, die schon eine längere Zeit für de „Blauen “ aktiv waren.

Neben einer sportlichen Bilanz zur ersten Mannschaft unterrichtete Oliver Kuhn die Mitglieder auch über die Entwicklung der U 23 und des Damenteams. Beide stehen auf gesicherten Plätzen im Mittelfeld der jeweiligen Tabelle. Über die Jugendarbeit des Vereins informiert Salvatore Prestipino die Mitglieder. Er hatte einiges über die erfolgreiche Arbeit in den U-Mannschaften zu berichten und stellte besonders die Arbeit der vielen Trainer und ehrenamtlichen Helfer in den Vordergrund. Red

