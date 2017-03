SSV Berghausen wird im Pokal seiner Favoritenrolle gerecht

Der Fußball-Bezirksligist gewann mit 3:0 gegen TuSpo Richrath.

Langenfeld/Monheim. Der Fußball-Kreisligist Tuspo Richrath zeigte in der zweiten Runde des Kreispokals gegen den Bezirksliga-Zweiten SSV Berghausen eine starke Leistung, musste sich aber mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Die Partie begann für den kämpferisch guten Kreisligisten schlecht, denn schon nach vier Minuten besorgte Berghausens Philipp Betz nach einem Freistoß per Kopfball das 1:0 für den Bezirksligisten. Kurz darauf hatte Severin Krayer die große Gelegenheit zum 1:1, doch sein Schuss strich knapp vorbei (7.).

In der Folge blieb der SSV überlegen, fand jedoch nur wenige Lücken. Die Entscheidung bahnte sich erst im zweiten Durchgang an – und zwar auf spektakuläre Art und Weise. TuSpo-Keeper Christian Nellen war aus dem Tor geeilt und sein Befreiungsschlag landete an der Mittellinie direkt bei Betz. Der Berghausener nahm sich ein Herz und traf aus gut 50 Metern Entfernung ins verwaiste Tor – 2:0 (68.). Muhamet Berisha hätte Richrath beinahe noch mal herangebracht, scheiterte allerdings an SSV-Keeper Oliver Wazakowski (80.). Georgios Illios machte mit dem 3:0 (88.) kurz vor Schluss den Deckel drauf.

VfB Langenfeld setzte sich im Derby gegen den GSV durch

Spannend war das Pokalderby zwischen den B-Kreisligisten VfB und GSV Langenfeld. In der Meisterschaft hat der GSV klar die Nase vorne, denn er ist als Zweiter ein Aufstiegskandidat. Trotzdem setzte sich der VfB jetzt mit 5:3 (1:2) durch und zog ins Viertelfinale ein. Der GSV ging durch Kevin Flakowski früh in Führung (12.). Dann nahmen die Gäste mehr und mehr das Tempo heraus und der VfB kam durch Patrick Lier zum 1:1-Ausgleich (42.). GSV-Verteidiger Gökhan Tasoluk hatte noch vor der Pause schnell die passende Antwort parat, als ihm das 2:1 (44.) für sein Team gelang. (44.).

Die Hausherren kamen in der zweiten Halbzeit durch einen von Thilo Brors verwandelten Freistoß zum 2:2 (51.), und nach der nächsten GSV-Führung von Andrea Stifani (70.) egalisierte erneut Brors zum 3:3 (76.). Als sich alle Beteiligten schon auf eine Verlängerung einstellten, traf Patrick Lier nach einem schönen Spielzug per Heber zum 4:3 (83.) für den VfB. Ahmed Altundag legte mit dem Schlusspfiff das 5:3 nach (90.).

Aufstiegsaspirant HSV Langenfeld zog in Solingen den Kürzeren

Der Kreisligist HSV Langenfeld verabschiedete nach dem 1:2 (1:0) beim Ligakonkurrenten Anadolu Munzur Solingen ebenfalls aus dem Pokal. Auch hier hielt sich der Ärger in Grenzen, schließlich will der HSV – aktuell Tabellenzweiter – die Bezirksliga aufsteigen. Deshalb ließ der Trainer im Pokal auch die zweite Reihe ran – und er hatte vier Spieler aus der A-Jugend sowie vier Spieler aus der Zweiten mitgenommen. Trotzdem ging der HSV durch einen Freistoß von Mehmet Özer mit 1:0 in Führung (35.). Nach dem Wechsel drehte Anadolu die Partie über schön ausgespielte Konter – 1:1 (60.), 1:2 (75.).

Anzeige