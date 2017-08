Am Wochenende steigt Turnier für Altersklasse U 15.

Langenfeld. Helmuth Höhn ist gerade in diesen Tagen ein viel beschäftigter Mann. Kurz vor dem „Provinzial-Cup“ des SSV Berghausen für U 15-Teams muss der Jugendleiter natürlich noch einige Dinge klären. Vor wenigen Tagen hat er mit Frank Schaefer gesprochen, dem Leiter des Nachwuchs-Leitungszentrums beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. „Schaefer hat noch einmal betont, dass unser Turnier für die Fortuna sehr wichtig ist. Sie ist froh darüber, dass sie gegen Klubs aus allen Teilen Deutschlands spielen kann. Das ist für Düsseldorf gerade nach dem Abstieg aus der Regionalliga West in die Niederrheinliga wichtig“, sagt Höhn.

Bereits seit einem Jahr plant der SSV die 14. Auflage des Turniers akribisch. Die Fortuna war bisher immer dabei. Als Vorjahres-Sieger bringt der Bezirksligist Fortuna Köln den Wanderpokal mit. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist der enorm stark besetzte Regionalligist Borussia Mönchengladbach, der den U 15-Cup von 2012 bis 2015 jeweils für sich entscheiden konnte.

Die Spieler des 1. FC Magdeburg (Regionalliga Nordost) und des FSV Frankfurt (Regionalliga Süd) sowie Hannover 96 (Regionalliga Nord) werden bei Vereinsmitgliedern des SSV Berghausen untergebracht – sowohl bei Jugendteams als auch bei den Alten Herren. „Die Aufteilung zeigt, dass der ganze Verein hinter dem Turnier steht“, sagt Höhn.

Vor zwei Jahren (2015) nahm die U 15 der Berghausener nicht am Turnier teil, weil sie nach eigener Einschätzung angesichts des hochkarätig besetzten Starterfeldes zu schwach besetzt war. Ein Jahr darauf (2016) hatte der SSV zwar sportlich ebenfalls keine Chance, doch nun wird erneut eine Mannschaft antreten. Die Elf des Trainerduos Olaf May und Volker Bochnia will gerne Erfahrung sammeln.

Organisator tippt auf einen Sieg von Mönchengladbach

Am Samstag beginnen die Spiele auf der Sportanlage an der Baumberger Straße um 9.15 Uhr, am Sonntag um 9 Uhr. Die Finalspiele um die Plätze eins bis vier folgen ab 14 Uhr. Höhn wagt einen Siegertipp: „Für mich sind die Gladbacher der Favorit, weil sie letztes Jahr erst das Endspiel gegen Fortuna Köln verloren haben. Hannover war letztes Jahr von Verletzungen gebeutelt und ist diesmal hoffentlich besser.

Die Zukunft des U 15-Cups ist rosig: „Ich bekomme immer wieder Anfragen von Teams, die gerne kommen würden. Der Termin zwei Wochen vor dem Saisonstart ist optimal, und in drei Spielen können taktische Varianten ausprobiert werden“, so Höhn. fas

Anzeige