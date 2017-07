Titelverteidiger WSV vergaß zu Hause den Wanderpokal.

Hilden. Zum achten Mal traten beim internationalen U 15 ADAC Young Generation SV Ost-Cup acht Jugendmannschaften an, die in höheren Ligen spielen. Sie alle hatten den Wanderpokal des SV Hilden-Ost als Trophäe vor Augen und betrieben in den spannenden Partien beste Werbung für den Jugendfußball. Jubeln durften am Schluss die Jungs der SpVg. Hagen, die sich im Finale nach Elfmeterschießen gegen den FC Rheinsüd Köln mit 4:3 durchsetzten. Das Spiel um den dritten Platz gewann der Bonner SC ebenfalls nach Elfmeterschießen mit 5:4 gegen die Sportfreunde Troisdorf.

Die ansprechende Qualität der Partien begeisterte die Zuschauer

„Das waren heute alles hochklassige Spiele mit hoher Dramatik, die richtig Spaß gemacht haben“, stellten Hildens beeindruckter Vereinsvorsitzender Erwin Weber und der Fußball-Abteilungsleiter Stefan Monreal fest, die von der Qualität aller Spiele insgesamt sehr angetan waren und sich auch das Finale gemeinsam mit der Bürgermeisterin Birgit Alkenings und dem ADAC-Vertreter Rodriguez Hahn anschauten. Birgit Alkenings, die als Schirmherrin neben der Siegerehrung auch die Turniereröffnung vornahm, hob in ihrer Ansprache die Bedeutung des Turniers hervor und bezeichnete die hochkarätige Veranstaltung des SV Hilden-Ost als ein wichtiges Standbein in der Hildener Sportszene.

Kurios: Die Hagener konnten bei der Siegerehrung nicht den Wanderpokal in Empfang nehmen, da Titelverteidiger Wuppertaler SV die Trophäe daheim vergessen hatte. Auch alle Bemühungen, den Pokal noch bis zum Abend nach Hilden zu holen, schlugen fehl.

Der SV Hilden-Ost bedauerte darüber hinaus sehr, dass der Verein erstmals kein eigenes U 15-Team ins Rennen um Punkte und Tore schicken konnte. Hintergrund ist, dass es nur einen sehr jungen U 14-Jahrgang gibt, den man sportlich nicht überfordern wollte. Die Mannschaft nahm daher an einem kleinen regionalen Turnier seiner Altersklasse und mit leistungsgleichen Gegnern teil. Hier gab es am Ende folgende Platzierungen: 1. VfB Solingen, 2. SV Hilden-Nord, 3. Post SV Düsseldorf, 4. SC Unterbach, 5. SV Hilden-Ost. Red

Anzeige