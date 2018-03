In Essen lieferte der Oberliga-Primus Baumberg in der Hinrunde in der ersten Halbzeit die vielleicht schwächste Leistung bisher ab. Der Spitzenreiter hat etwas gutzumachen.

Kreis Mettmann. Diese Mannschaft muss an die Regionalliga denken. Im offiziellen Sprachgebrauch der für den Bereich Sport verantwortlichen Personen beim Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg kommt die Vokabel trotzdem nicht vor, und sie scheint fast auf einem Index mit verbotenen Inhalten zu stehen. „Ich blende das komplett aus. Wir schauen nur darauf, was wir in unserem Bereich machen können“, sagt etwa Trainer Salah El Halimi. Das ist aber ganz offensichtlich eine Menge. Erstens: Die Mannschaft liegt mit 48 Punkten aus 23 Spielen an der Tabellenspitze, vor dem SV Straelen (24 Partien, 47 Zähler); der Dritte Hiesfeld und der Vierte Schonnebeck (beide 40 Punkte) auf den Rängen drei und vier liegen bereits ein Stück zurück. Zweitens: Baumberg stellte am vergangenen Wochenende mit dem 2:0 in Hiesfeld einen erstaunlichen Wert auf. Der Spitzenreiter ist jetzt 14 Spiele in Folge ungeschlagen. Vorher musste er sich den Rekord mit Schonnebeck teilen (13).

Alles andere als ein Genuss war die Partie der Hinrunde, als Baumberg bei Schwarz-Weiß Essen nach einer katastrophalen ersten Hälfte (1:4) trotz einer Steigerung nach der Pause mit einem 4:5 vom Platz ging. Alle fünf Treffer der Hausherren erzielte damals Stürmer Marvin Ellmann, dem die Sportfreunde das eine oder andere Tor wie auf dem Silbertablett servierten. Es war einer der ganz wenigen Ausfall-Tage der SFB-Defensive, die sonst deutlich besser als früher arbeitet (bisher 26 Gegentreffer) und zusammen mit Straelen (25) das Maß der Dinge in der Oberliga darstellt. mid

VfB Hilden will mit weiterem Sieg für den Klassenerhalt nachlegen

Mit einem klaren 4:1-Erfolg beim Cronenberger SC gelang dem VfB 03 Hilden zuletzt eine Art Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. „Das war für uns wirklich ein ganz wichtiger Sieg“, bestätigt Marcel Bastians. Zugleich macht der VfB-Trainer deutlich, dass damit zwar ein kleiner Schritt nach vorn gelungen sei – es aber überhaupt keinen Grund gebe, ein Entwarnungszeichen zu setzen. Gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten FSV Vohwinkel müsse Hilden an diese Vorstellung anknüpfen, um sich drei weitere wichtige drei Punkte im Abstiegskampf zu sichern. Der Coach fordert von seiner Mannschaft, dass sie wie in Cronenberg von Beginn an konzentriert zur Sache geht und mit Leidenschaft sowie großem Einsatzwillen einen Dreier einfährt. K.M.