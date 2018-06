Neuigkeiten gibt’s auch aus Hilden und aus Hochdahl.

Hilden/Monheim/Erkrath. Der 28-jährige Torjäger Alon Abelski (zuletzt Bezirksliga-Aufsteiger Sparta Bilk) trägt in der kommenden Spielzeit das Trikot des Oberligisten Sportfreunde Baumberg. Abelski begann in der Jugend von Fortuna, wechselte zum MSV Duisburg, wo er 2010 seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Es folgten Arminia Bielefeld (Zweite Liga), Eintracht Trier (Regionalliga) und die SpVgg Unterhaching (Dritte Liga). Zur Saison 15/16 schloss er sich dem Rather SV (Landesliga) an. Ein Jahr später spielte er für den MSV Düsseldorf in der Bezirksliga. mjo

Torhüter Herweg beendet mit 32 Jahren seine aktive Karriere

Der Torhüter des VfB 03 Hilden, Sebastian Herweg, beendet seine Karriere. Er fand erst am Anfang der Saison wieder den Weg nach Hilden. „Eigentlich wollte ich schon aufhören, aber dann hat mich Michael Kulm angesprochen, ob ich noch frei wäre“, berichtet Herweg. Der Torhüter entschloss sich, noch ein Jahr dranzuhängen. Der 32-Jährige stellt fest: „Die Entscheidung habe ich nicht bereut.“

Denn Herweg kam noch zu einigen Einsätzen, als sich Bastian Sube für einige Wochen zum Praktikum nach Bayern verabschiedete. „Ich habe ganz gut gespielt, und in dieser Phase haben wir auch wichtige Punkte geholt“, stellt er fest. Dann bremste ihn allerdings ein Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. „Schade, ich hätte gerne noch ein paar Spiele mehr gemacht, aber Marvin hat trotz seines Alters die Aufgabe gut gelöst“, lobt er den jungen Keeper Oberhoff, der erst in der Winterpause zum VfB 03 kam.

Voll des Lobes ist Marcel Bastians, der früher gemeinsam mit Herweg auf dem Feld stand. „Ein super Typ. Es hat riesig Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich mag ihn als Mensch: Er ist eine ehrliche Haut und eine Bereicherung für die Mannschaft“, betont der Hildener Coach.

Gestern stand Herweg in der letzten Partie dieser Saison gegen Cronenberg zwischen den Hildener Pfosten – und erlebte in seinem Abschiedsspiel einen 4:3 (3:2)-Sieg (Bericht folgt in der morgigen Ausgabe). Dem Fußball wird Herweg nun nicht den Rücken kehren, sondern verbunden bleiben – als Torwarttrainer der U 15 von Fortuna Düsseldorf, seinem Heimatverein. bs

Ralf Schranner übernimmt Rhenania Hochdahl als Coach

Ralf Schranner (58) heißt der neue Trainer des A-Kreisligisten SC Rhenania Hochdahl. Er machte zuletzt ein Jahr Pause, trainierte davor drei Spielzeiten lang den TSV Gruiten und war in den Jahren zuvor im Fußballkreis Wuppertal als Übungsleiter tätig. Schranner löst damit im Juli das bisherige Trainerduo Jürgen Kempen-Eßbach und Gregor Hermann ab, das vor dem letzten Heimspiel gegen Hilden 05/06 mit Blumenstrauß und einer Einladung zu einem Abendessen verabschiedet wurde. ER