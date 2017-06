Der Oberligist setzt in der kommenden Saison auf jüngere Fußballspieler in seiner Defensive. Ein Neuzugang ist Kisolo Deo Biskup, der künftig im Mittelfeld Akzente setzen soll.

Monheim. Es ist die Zeit des Durchatmens. Der Trainingsbetrieb ruht gerade, die meisten personellen Hausaufgaben sind mittlerweile gemacht. Im Hintergrund sind die Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB) derzeit vor allem damit beschäftigt, die Dinge rund um das Testspiel gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen am 8. Juli (14.30 Uhr) im Langenfelder Stadion an der Jahnstraße zu organisieren. Trainer Salah El Halimi genießt die Gelegenheit, sich in diesen Tagen mehr um die Familie zu kümmern, denn schon in wenigen Tagen nimmt der sportliche Alltag wieder sehr viel mehr Raum ein.

Am 1. Juli (11 Uhr) beginnt die gar nicht mal sehr lange Vorbereitung auf die Saison 2017/2018. Sicher ist bis jetzt noch nicht, gegen wen die Baumberger ihre erste Meisterschafts-Partie bestreiten. Sicher ist jedoch nach dem Rahmen-Terminplan, dass es direkt mit einer englischen Woche losgeht – am 13. August, am 16. August und am 20. August. Und sicher ist auch, dass Baumberg in der Baustelle Abwehr jünger wird.

Der Beleg in Namen beginnt bei den Abgängen. Ludwig Kofo-Asenso (29/zum Oberligisten VfR Krefeld-Fischeln), Marius Schultens (30/Weltreise), Gordon Weniger (33/zum Oberliga-Aufsteiger FC Monheim) und Fatih Duran (30/Ziel unbekannt), die ganz hinten gut und gerne gemeinsam auf dem Platz stehen könnten, gehören nicht mehr zum Kader. Die Stellenbeschreibung bei zwei neuen Innenverteidigern: jung und entwicklungsfähig, aber nicht ganz neu im Geschäft. Beides trifft zu auf Lukas Fedler (25/vom Oberliga-Absteiger FC Kray) und Maximilian Nadidai (23/vom Oberligisten TuRU Düsseldorf).

„Aus den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, haben wir das Optimum gemacht.“

Salah El Halimi, Trainer der Sportfreunde, zur personellen Entwicklung

Auch Jörn Zimmermann (25/Kray) passt in dieses Anforderungsprofil. Aus den eigenen A-Junioren rücken Miltiadis Athanasiou für die Abwehr und Jawad Bouharou als zusätzlicher Torhüter hoch.

Aus dem bisherigen Aufgebot fürs Mittelfeld scheiden fünf Spieler aus: Milan Dehnen (TuS Gahlen), Daiki Sakamoto (Japan), Shanthushan Srikanthan, Mahsun Jusuf und Jaouad Jaha (Ziel jeweils unbekannt). Als Zugänge standen zuerst Ricard Ribeiro (Lüner SV) und Antonio Munoz-Bonilla fest (1. FC Bocholt). Jetzt sind auch die Gespräche mit einem dritten Neuen abgeschlossen – und vom Mittelrheinligisten FC BW Friesdorf kommt Kisolo Deo Biskup. „Er ist ein ganz anderer Spielertyp, den wir so noch nicht hatten“, sagt El Halimi, der nach einem Probetraining sofort von den Qualitäten des Mittelfeldspielers mit ugandischen Wurzeln überzeugt war. Der 24-Jährige, der in Mönchengladbach geboren wurde und dort früher für den 1. FC spielte, verkörpert für den SFB-Coach auf ideale Weise den Abräumer, der seine Zweikämpfe sehr gerne energisch bestreitet. Kurz: Kisolo Deo Biskup soll die vielen „Feingeister“ im Team mit der Vorliebe für elegante Lösungen um ein wichtiges Element ergänzen.