Handball-Regionalligist kommt beim HC Wölfe Nordrhein nach 19:12-Führung nicht über ein 25:25 hinaus.

Langenfeld/Ratingen. Handball-Regionalligist SG Langenfeld hat in der Partie beim HC Wölfe Nordrhein Rätsel aufgegeben – weil er sehr stark begann und dann stark nachließ. Und so stand am Ende ein Punktverlust beim 25:25 (14:8). An der Tabellenspitze ist das Führungstrio dadurch zusammengerückt. Die SGL liegt mit 38:8 Punkten weiter auf Platz eins vor dem TSV Bonn rrh. (37:11) und der SG Ratingen (35:13).

Die jetzt auf Rang zehn liegenden Wölfe fanden zuerst keinerlei Rezept gegen die zupackende Abwehr der Langenfelder. Die SGL erzielte sieben Treffer hintereinander zur 7:1-Führung (13.). Der Schwung des Spitzenreiters hielt bis zum 12:4 (21.). „Das war bis dahin richtig stark“, fand Co-Trainer Tobias Plümel: „Wir hatten die Wölfe total im Griff.“

Dass der Titelkandidat den Faden verlor, machte sich im Ergebnis zunächst kaum bemerkbar. Selbst bei der 14:8-Führung zur Pause war die Welt in Ordnung und auch beim 19:12 (37.) in der zweiten Halbzeit schien keine große Gefahr zu drohen. Dafür sorgte der Tabellenführer dann selbst, weil er hinten deutlich weniger intensiv arbeitete und den Schlussmann der Hausherren durch ungenaue Abschlüsse immer besser in die Partie brachte. Nach einem 2:9-Lauf kassierte das Team von Trainer Jurek Tomasik den ersten Ausgleich seit der Startphase – 21:21 (48.). Aus dem 21:22 (50.) machte die SGL zwar ein 24:22 (53.) und 25:23 (56.), musste aber in der 59. Minute das 25:25 hinnehmen. In den letzten 23 Sekunden hatten die Wölfe sogar den Ball, verpassten aber den Sieg.

„Es ist ja eigentlich nichts passiert“, sagte SGL-Trainer Tomasik zwar mit dem Blick auf die Tabelle. Der zweite Abschnitt ging ihm aber total gegen den Strich: „Wir haben aufgehört, Handball zu spielen. Wir haben komplett unsere Linie verloren. Wir haben uns verzettelt.“ mid

SG Ratingen steigert sich nach der Pause und holt zwei Punkte

Die SG Ratingen lag im Spiel beim TV Aldekerk in der 41. Minute noch mit 16:18 zurück, drehte die Partie dann aber. Das Löwenrudel belohnte sich am Ende mit einem 29:26 (12:17)-Auswärtssieg. „Ich kann das noch gar nicht glauben. Bei uns läuft es im Moment einfach“, sagte SG-Trainer Khalid Khan lächelnd und erleichtert nach dem sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen: „Nach einer der schwächsten Halbzeiten der Saison wusste ich, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu steigern. Dann haben wir unser Tempo in der zweiten Halbzeit durchgespielt, Jascha Schmidt hat zudem unglaublich gehalten.“

In den ersten 30 Minuten hatte der SG-Trainer wahrhaftig mit seinem Gemüt zu kämpfen und haderte mit der Einstellung seiner Mannen. Die Hausherren waren die bessere Mannschaft, die Löwen taten sich in der Defensive extrem schwer mit dem variablen Spiel des TVA. Gleichzeitig waren in der SG-Offensive die Außenpositionen abgemeldet. „Man muss Aldekerk ein großes Kompliment machen für die erste Halbzeit. Die haben uns mit fairen Mitteln „kaputtverteidigt“, sagte Khan anerkennend. „Jeder, der den Trainer kennt, kann sich vorstellen, was in der Kabine los war. In der zweiten Halbzeit haben wir mit viel mehr Herz gespielt“, sagte Yannik Nitzschmann.

In der zweiten Halbzeit zeigte die SG dann, warum sie die stärkste Mannschaft der Rückrunde ist. Die Abwehr stand sicher, besonders als Khan auch mal eine 5-1-Deckung spielen ließ, welche die Gastgeber vor erhebliche Probleme stellte. law