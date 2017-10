Die Oberligisten Monheim, Baumberg und Ratingen 04/19 haben mit dem SC West, Bocholt und Velbert schwere Gegner, der VfB Hilden empfängt Homberg.

Kreis Mettmann. Für den FC Monheim (FCM) war der Auftritt am vergangenen Samstag doch mehr als ein gewöhnliches Oberliga-Spiel. Das ließ schon die ungewöhnlich hohe Zahl von Monheimer Anhängern im Baumberger Stadion an der Sandstraße erahnen. Mit dem 1:1 im Derby gegen die Sportfreunde Baumberg konnte der FCM am Ende auch zufrieden sein, weil er gerade im ersten Durchgang besonders in der defensiven Stabilität zu überzeugen wusste. Am Sonntag (15 Uhr) könnte der FCM den nächsten Schritt auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt machen, denn der Tabellenzweite SC Düsseldorf-West gastiert im Rheinstadion. Bei einem Sieg hätte der Achte Monheim bereits die bis zur Winterpause vorgesehene Marke von 20 Punkten erreicht und damit die Hälfte der Zähler auf dem Konto, die üblicherweise am Ende der Saison zur Rettung reichen. Die Hürde ist allerdings richtig hoch. „Düsseldorf ist taktisch sehr gut und diszipliniert und hat für jedes einzelne Spiel einen individuellen Plan“, meint FCM-Trainer Dennis Ruess, „das wird ein schweres und unangenehmes Spiel werden.“ mroe

Sportfreunde Baumberg und Bocholt suchen nach ihrer Form

Dem Versuch der Sportfreunde Baumberg, zurück auf den Weg zum Erfolg zu gelangen, dürfte sich der 1. FC Bocholt widersetzen – denn den Sonntags-Gastgebern geht es aktuell (noch) schlechter als den Baumbergern, deren offizielles Saisonziel unverändert darin besteht, so schnell wie möglich die für den Klassenerhalt nötigen Punkte zu sammeln. Deutlich forscher waren von Anfang an die Bocholter, die ein gewichtiges Wort im Kampf um den Aufstieg zur Regionalliga mitreden wollten. Davon ist der 1. FC derzeit jedoch Lichtjahre entfernt: Rang 14, zehn Zähler, nur wegen der etwas besseren Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsplatz. „Es treffen sich zwei Mannschaften, die gerade eine nicht so gute Phase haben“, meint Baumbergs Coach Salah El Halimi, „ich erwarte ein Kampfspiel, in dem wir natürlich gerne etwas mitnehmen würden. Das wird sehr schwierig. Grundsätzlich hat Bocholt ein großes Potenzial und gehobene Klasse.“ mid

VfB Hilden freut sich über die Rückkehr von Sascha Dum

Der zweite Vorsitzende des VfB 03 Hilden, Reiner Schlottmann, gibt sich vor dem wichtigen Duell gegen die auf Rang fünf liegenden Homberger optimistisch. „Vor zwei Jahren haben wir die mit 7:0 besiegt“, erinnert er sich gerne an eine frühere Glanztat in der Oberliga zurück. Gleichwohl gesteht er: „Damals ging es für uns um nichts mehr.“ Dennoch blickt er positiv nach vorne: „Wir haben jetzt zweimal eine gute Leistung gezeigt, sind dafür aber nicht belohnt worden.“ Gemeint sind die Auftritte gegen Schonnebeck in der Liga und gegen den Wuppertaler SV im Pokal. Aller guten Dinge sind also drei, und wenn es nach Sascha Dum geht, soll diesmal ein Sieg dabei herausspringen. Der Innenverteidiger freut sich, am Sonntag (15 Uhr, Hoffeldstraße) wieder ins Geschehen eingreifen zu dürfen. Er hat seine auf zwei Spiele reduzierte Mindestsperre nach seinem Platzverweis auf der Bank abgesessen. bs