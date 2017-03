Spielbetrieb in Homberg wird ab sofort eingestellt

Der Hauptvorstand des Vereins zieht bei den Fußballsenioren die Notbremse.

Ratingen. Seit knapp 60 Jahren wird beim TuS Homberg Fußball gespielt. Zwei Jahre Bezirksliga waren der Höhepunkt. Nun sind die Schwarz-Gelben bis in die Kreisliga B abgestiegen und stehen selbst dort im Tabellenkeller. Jetzt folgte völlig überraschend das komplette Aus: Der Hauptvorstand teilte allen Seniorenspielern mit, dass der Spielbetrieb ab sofort eingestellt wird. Erst vor wenigen Jahren wurde beim TuS der Sportplatz mit großem finanziellem Aufwand neu hergestellt. Der alte Platz war wegen der Asche und dem stets böigen Wind auf dem Homberger Berg von allen Gegnern gefürchtet. Der Ascheplatz wurde entfernt, ein feiner Kunstrasen ausgelegt. Fußballspielen machte am Füstingweg plötzlich wieder richtigen Spaß, selbst gegnerischen Mannschaften.

Auch wie es mit der Jugend weitergeht, ist noch ungeklärt

Ob nun die Alten Herren, die dort noch trainieren und vielleicht zweimal im Jahr an einem Turnier teilnehmen (Angerlandturnier), noch spielen werden, ist unklar. Auch wie es um die Jugend aussieht, ist ungeklärt. Jedenfalls war der TuS Homberg immer ein Herzstück des Ratinger Fußballs, es fällt schwer, daran zu denken, dass nun das Ende gekommen ist. Der Zerfall begann mit dem plötzlichen und gesundheitlich bedingten Rücktritt von Heribert Bergs vor einem Jahr. Der Breitscheider Daniel Ringel, in den vergangenen Jahren bei Rot-Weiß Lintorf als Manager im Amt und kürzlich auf der Jahreshauptversammlung zurückgetreten, wurde vor drei Wochen als neuer Trainer verpflichtet. Er holte umgehend neue Spieler und sprach nun mit dem Vorstand. Denn einen Abteilungsleiter gibt es nicht mehr.

„Das alles, was nun passierte, ist nichts Neues“, so der 40-Jährige. „Wir werden jedenfalls am Sonntag zum Derby bei Croatia Ratingen antreten. Wir wollen auch den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten. Mit dem Hauptvorstand konnte ich inzwischen ein vernünftiges Verhältnis erstellen.“ Hombergs Vorstandsmitglied Maria Cyganek: „Wir arbeiten an einer Lösung. Daniel Ringel gibt sich unglaubliche Mühe.“ Mehr war ihr nicht zu entlocken. Entspannung hört sich anders an.

