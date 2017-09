Der Eishockey-Regionalligist gewann auch die dritte Partie in der Vorbereitung und setzte sich mit 4:3 durch.

Ratingen. Die Ratinger Ice Aliens haben ihr drittes Testspiel gewonnen. Nach den Siegen am vorvergangenen Wochenende gegen Neuss (8:2) und Antwerpen (7:3) setzte sich der Eishockey-Regionalligist jetzt im heimischen Stadion am Sandbach gegen die Soester EG mit 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) durch. „Ich bin zufrieden, auch wenn wir heute sicherlich nicht unser bestes Eishockey gespielt haben. Wir haben den Gegner ein wenig unterschätzt“, sagte Aliens-Coach Alexander Jacobs.

Die Ratinger liefen gleich dreimal einem Rückstand hinterher. Der Gast aus Soest, der nur mit 13 Spielern angereist war, spielte lange ein hohes Tempo mit und setzte immer wieder Nadelstiche durch die Treffer, denen die Aliens hinterlaufen mussten. Aus zahlreichen Möglichkeiten, die sich die Hausherren erspielten, reichten am Ende vier erzielte Tore zum Sieg.

Die Entscheidung fiel erst 28 Sekunden vor dem Ende

Die erste und zweite Reihe trug sich jeweils zweimal in den Spielbericht ein – Tim Brazda (2), der 28 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer zum 4:3 markierte, Dennis Fischbuch (1) und Stepan Kuchynka (1) waren die Torschützen am Sandbach. „Die ersten beiden Blöcke haben wieder sehr gut gespielt. Aber auch der dritte Block mit Pascal Behlau, Alexander Schneider und Marvin Moch hat mir sehr gut gefallen. Ihnen fehlt noch das Glück. Sie werden auch noch für uns treffen dieses Jahr, da habe ich überhaupt keine Angst“, analysierte Alexander Jacobs.

Wo die Ratinger wirklich stehen, wird sich in den letzten beiden Testspielen zeigen. Am kommenden Freitag (Beginn um 20 Uhr in Herne) und am Sonntag (Beginn um 18 Uhr, Eisstadion Sandbach) treffen die Ice Aliens auf den Herner EV. Kurz vor dem Saisonstart erleben die Ice Aliens noch einmal zwei richtige Härtetests gegen den höherklassigen Oberligisten. Eines steht auf alle Fälle fest: Fischbuch, Brazda und Co. wollen die Scheibe auch gegen Herne wieder im Netz zappeln lassen. Nur wird das Spiel ein ganz anderes Kaliber als die bisherigen Testaufgaben der Ratinger Außerirdischen.