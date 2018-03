Der Regionalligist zeigte gegen den Tabellendritten SG SV Werth/TuB Bocholt eine starke Leistung und siegte mit 3:1.

Langenfeld/Ratingen. Nach der 1:3-Niederlage kürzlich gegen den bereits als Aufsteiger feststehenden Spitzenreiter USC Münster II war die Stimmung bei den Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld durchwachsen. Nach der Einschätzung ihres Trainers Michael Wernitz gab es auch immer wieder Konflikte unter den Spielerinnen. Jetzt wirkten die Langenfelderinnen aber wie befreit – und gewannen dank einer Energieleistung gegen den Dritten SG SV Werth/TuB Bocholt verdient mit 3:1 (25:21, 18:25, 25:21, 25:10). „Es war ein großartiger Tag, der dem gesamten Team Spaß gemacht hat. Wenn es so weitergeht, können wir glücklich sein“, stellte Wernitz fest.

Weil Tina Steinacker und Lara Dietrich fehlten, stand die SGL auf der Libero-Position mit leeren Händen da. Im ersten Satz übernahmen die Diagonalspielerinnen Jana Nahrstedt und Vivien Tänzler viele Aufgaben in der Annahme. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie von den Mittelblockerinnen Svenja Tillmann und Silke Althaus.

Eine Aufschlagserie (16:19, 22:20, 25:21) von Tänzler sorgte für die 1:0-Führung. Tänzler war dann auch im zweiten Abschnitt die herausragende Spielerin, weil sie in der Abwehr viele Bälle sicherte. Trotzdem verlor die SGL beim Stande von 16:15 den Faden und ließ im Angriff die nötige Durchschlagskraft vermissen (16:19, 17:23, 18:25) – 1:1.

Vor dem dritten Durchgang hielt Wernitz erneut eine von Emotionen geprägte und laute Ansprache, in der er mehr Aggressivität forderte. Durch starke Aufschläge konnte Langenfeld den fast 30 Minuten langen Satz tatsächlich für sich entscheiden (9:9, 17:15, 25:21). Im vierten Abschnitt gelang Tänzler vom 11:6 bis zum 22:6 eine beeindruckende Aufschlagserie, die angesichts der unkontrolliert wirkenden Gäste-Annahme die Entscheidung einleitete (25:10). fas

TuS Lintorf setzt sich in einem wahren Fünf-Satz-Krimi durch

Die Volleyballerinnen des TuS Lintorf haben den dritten Sieg in Folge eingefahren und damit ihre starke Form am vorletzten Spieltag noch einmal unterstrichen. Gegen den direkten Konkurrenten SV Bayer Wuppertal setzten sich die Lintorfer in einem wahren Fünfsatz-Krimi mit 3:2 (23:25, 25:15, 13:25, 25:19, 15:11) durch. „Trotz der weiterhin schlechten Personalsituation konnten wir das Spiel für uns entscheiden. Nach einem guten Start haben wir den ersten Satz durch zwei Fehler abgegeben. Im zweiten Satz konnte die Mannschaft dann dem Spiel den Stempel aufgedrückt, hat leider aber im Folgesatz den Faden komplett verloren. In der Schlussphase konnten wir die Fehler deutlich reduzieren, was am Ende den Ausschlag gegeben hat“, sagte TuS-Coach Christian Höhne. law