In der Regionalliga geht es morgen gegen den TuS Herten.

Langenfeld. Der Countdown ist fast abgelaufen, und die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) stehen unmittelbar vor dem Start in die neue Saison. Auf den Absteiger aus der Dritten Liga kommt auch direkt eine knifflige Aufgabe zu, denn er muss am Samstag (18 Uhr) beim Neuling TuS Herten antreten – der den dritten Aufstieg in Folge anpeilt. In der „Knappenhalle“ wartet auf die Langenfelderinnen sogar ein echter Hexenkessel. „Wir freuen uns auf diese tolle Atmosphäre und das Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen“, betont Trainer Michael Wernitz, der jetzt bereits in seine neunte Saison als Langenfelder Trainer geht, „aber das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer für uns.“

Partie soll auch Gradmesser für aktuellen Leistungsstand sein

Einen Gedanken an den direkten Wieder-Aufstieg verschwendet die SGL überhaupt nicht. Wernitz rechnet mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld und Langenfeld will mit einem weiteren Abstieg nichts zu tun haben. Ihre eigene Leistungsfähigkeit kann die Mannschaft derzeit allerdings kaum einschätzen. Die Partie in Herten soll nun Aufschluss darüber geben, was nach einer allenfalls durchwachsenen Vorbereitung in der neuen Saison möglich ist. „Die vergangenen Wochen und Monate waren recht holprig. Nie waren beim Training alle 15 Spielerinnen da“, berichtet der Coach.

Zehn Spielerinnen aus der Vorsaison sind noch dabei und fünf neu im Kader: Außen-Angreiferin Sara Brust (23/AVC Köln), Mittelblockerin Felicitas Christ (17/Solingen-Volleys), Mittelblockerin Sanja Lakicevic (23/Oberaußemer VV), Steffi Lippert (33/nach Schwangerschaft wieder zurück im Team) und Diagonalspielerin Vivien Tänzler (24/Allbau Essen). Diana Kiss (41) hat beschlossen, trotz diverser Wehwehchen eine Saison dranzuhängen – obwohl sie seit zwei, drei Jahren mit dem Gedanken spielt, ihre Karriere zu beenden. Nach dem jüngsten Abstieg wollte die Kapitänin aber nicht zurücktreten, sondern der Mannschaft helfen, die Scharte auszuwetzen.