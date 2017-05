SGL-Torwart Tobias Geske verhilft seinem Team zu einem Endspiel

Durch den Erfolg des Handball-Drittligisten in Gummersbach und Niederlagen der Konkurrenz ist jetzt der Klassenerhalt in Reichweite.

Langenfeld/Ratingen. Diese Geschichten kann keiner erfinden, diese Geschichten passieren einfach. Und die Saison in der Dritten Liga West ist für die Handballer der SG Langenfeld auf der Zielgeraden doch noch zu einem fast wahnwitzigen Krimi geworden. Punkt eins: Der Aufsteiger gewann nach einem hohen Rückstand aus der ersten Halbzeit mit 23:21 (8:11) beim VfL Gummersbach II. Punkt zwei: Die gefährdete Konkurrenz spielte Langenfeld in die Karten und verlor – Ahlen gegen Lemgo II (33:36) und Volmetal in Minden II (27:34).

Die SGL hat damit am kommenden Samstag (19 Uhr, Halle Konrad-Adenauer-Gymnasium) gegen Minden II tatsächlich ein echtes Finale. Gewinnt Langenfeld, könnte selbst der direkte Klassenerhalt herausspringen. Der überragende Keeper hatte mit Tobias Geske vielen tollen Paraden eine Hauptrolle im Drama. Vorne wirkte das Team schließlich besonders in der ersten Hälfte wie von allen guten Geistern verlassen. Die Zahl der Patzer sprengte nahezu jeden Rahmen und selbst allerbeste Szenen blieben ungenutzt. Gleichzeitig passten fehlende Leidenschaft und fehlende Emotionen auf der Bank eher zu einem belanglosen Testspiel in der Vorbereitung.

Nach der Pause begann die Partie zu kippen. Keeper Geske hielt die knappe 17:15-Führung der SGL fest – und traf nach einem Fehlwurf der Gastgeber zum 18:15 (51.). Langenfeld war danach nicht mehr aufzuhalten, weil der in der Schlussphase starke Kapitän Matthias Herff (drei Tore) und der längst deutlich verbesserte Tim Menzlaff plötzlich in fast jeder Szene eine richtige Antwort fanden. Mit dem Menzlaff-Treffer zum 23:18 (58.) stand der Erfolg der SGL schließlich fest. Dass Gummersbach noch ein bisschen Ergebnis-Kosmetik betreiben durfte, ging im beginnenden Jubel unter. mid

SG Ratingen verliert auch das letzte Heimspiel in dieser Saison

Die Ratinger Halle war schon fast leer, auf der Tribüne saßen noch ein paar versprengte Zuschauer. So bot sich ein ziemlich trostloser Rahmen für eine eigentlich wichtige Sache – die Verabschiedung der Spieler. Kapitän Ben Schütte sagte seine Dankesworte in ein Mikrofon, doch selbst als das versagte, reichte es. Es waren eh kaum noch welche da, die ihm zuhörten. Und so wurden neun Akteure des Löwenrudels nach der 23:30-Pleite gegen Baunatal mit einem Fass Bier und einem hübschen Bild im Rahmen verabschiedet – und außer der eigenen Mannschaft bekam es fast niemand mehr mit. Vielleicht hätte man eine solche Verabschiedung der vielen Akteure, die maßgeblich das Bild des Löwenrudels in den vergangenen Jahren geprägt hatten, vor dem Spiel durchführen sollen, als die Halle noch voll war. Vielleicht passt ein solcher Abschied auch einfach in die Pech-und-Pannen-Saison, die kommende Woche mit dem Spiel in Korschenbroich endlich zu Ende geht.

Die Partie gegen die keinesfalls übermotivierten Baunataler zeigte derweil in allen Facetten wieder hervorragend, warum die SG Ratingen in dieser Drittliga-Spielzeit chancenlos war. Die Deckung war zahnlos – und im Angriff verwarfen die Akteure einfach viel zu viele Bälle. Die ersten drei Siebenmeter gingen daneben – immerhin erzielte Florian Schlierkamp nach einem verworfenen Strafwurf im Nachfassen das erste Tor für die SG. Nach fünf Minuten. Nach dem 14:22 aus Sicht der Gastgeber startete die SGR noch einmal eine kleine Aufholjagd, kam immerhin mal wieder auf fünf Treffer ran. Mehr war jedoch nicht drin.

