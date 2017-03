SGL steht auf verlorenem Posten

Handball-Drittligist SG Langenfeld verlor beim Tabellenzweiten Hagen mit 24:35. Das Verbandsliga-Derby zwischen Lintorf und Angermund endet mit Sieg für den TVA.

Langenfeld/Ratingen. Die Aufgabe war unlösbar und selbst in der besten möglichen Besetzung hätte der Handball-Drittligist SG Langenfeld in der Partie beim Tabellenzweiten VfL Eintracht Hagen wohl nicht viel mehr ausrichten können. Deshalb konnte er irgendwie auch zur Tagesordnung übergehen – obwohl das 24:35 (8:17) nach der Pleite zum Saison-Auftakt beim Leichlinger TV (28:39) mit die höchste Niederlage brachte. Selbst Eintracht-Trainer Niels Pfannenschmidt fand nachher einige tröstende Worte für die SGL: „Kompliment an Langenfeld. Trotz vieler verletzter Spieler hat es die Mannschaft gut gemacht. Sie haben sich gut verkauft.“ Damit dürfte er in erster Linie die zweite Hälfte gemeint haben, weil den Langenfeldern nach dem ersten Durchgang noch ein Debakel drohte.

„Wir hätten wenigstens zurücklaufen können. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es so nicht geht.“

Dennis Werkmeister, SGL-Trainer

Aus dem Stammkader fehlten die Rechtsaußen Max Adams (verletzt) und Alexander Klimke (krank) sowie der zweite Spielmacher André Boelken (Urlaub). Nach knapp 20 Minuten verabschiedete sich Dustin Thöne aufgrund von Knieproblemen komplett aus der Partie. Das übliche Personal war dann derart ausgedünnt, dass hin und wieder bislang völlig unbekannte Besetzungen auf dem Feld standen. So probierte es die SGL mit dem aus der Zweiten (Verbandsliga) aufgerückten Julian Schulz auf Linksaußen, mit dem sonstigen Linksaußen Vinzenz Preissegger auf der halblinken Position, André Eich in der Mitte, Henrik Heider auf Halbrechts, dem gewöhnlich ebenfalls als Linksaußen aktiven Philipp Wolter als Rechtsaußen und dem wie Schulz aus der zweiten Mannschaft ausgeliehenen Kreisläufer Philipp Ißling.

Mit dem Auftritt vor dem Seitenwechsel konnte Trainer Werkmeister allerdings trotz aller Schwierigkeiten wenig anfangen und Langenfeld hielt nur am Anfang leidlich mit – 3:4 (12.), 4:6 (13.). Beim Stande von 4:9 (18.) nahm die SGL ihre erste Auszeit und beim Stande von 7:14 (27.) die zweite. Was SGL-Coach Dennis Werkmeister massiv störte: „Wir hätten wenigstens zurücklaufen können. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es so nicht geht.“ Weil Hagen mit viel mehr Wucht und Durchschlagskraft unterwegs war, stand der Favorit bereits zur Halbzeit als Sieger fest. Die SGL bemühte sich anschließend, den zu erwartenden Schaden in Grenzen zu halten – was ihr auch gelang, zumal die Hausherren viel wechselten und nicht mehr immer 100 Prozent Leistung abriefen. Ab dem 12:22 (40.) pendelte sich der Rückstand der Gäste dann bei der Zehn-Tore-Marke ein.

In der Abstiegszone hat sich die Lage für die SGL acht Runden vor dem Ende der Saison weiter zugespitzt: Der TSV GWD Minden II (18:26 Punkte) scheint nach seinem 35:28-Erfolg beim Vierten Leichlingen halbwegs gerettet zu sein. Der Letzte SG Ratingen (5:39 Punkte) wird den Abstieg in die Nordrheinliga nicht mehr verhindern können. Davor sind der Vorletzte Langenfeld (11:33) und der Drittletzte Volmetal (12:32) akut gefährdet. Für die SGL ist der rettende Rang 13 jetzt vier Punkte weit weg. Der TV Korschenbroich (Rang 13), die Ahlener SG (14) und der VfL Gummersbach II (15) bilden das Trio, das bei jeweils 15:29 Zählern noch in Reichweite liegt. Kurz: Für den Klassenerhalt muss die SGL mindestens Volmetal sowie eines der direkt davor angesiedelten Teams überholen. mid

Zur Pause lagen die Lintorfer sogar noch knapp in Führung

Das Oberliga-Derby des TV Angermund gegen den Nachbarn TuS Lintorf war längst abgepfiffen, aber den verdienten Weg unter die Dusche trat kaum ein Spieler an. Zu sehr hatte sie all das bewegt, was geschehen war im einem rassigen Handballspiel mit vielen Emotionen, Tempo, risikofreudigen Pässe und natürlich fast schon gewohnter Dramatik, wenn diese Teams aufeinander treffen. Der TVA war in der Endphase überlegen und gewann letztlich verdient 26:24 (13:14). Die angestrebte Vize-Meisterschaft rückt näher.

Die Lintorfer kamen nach ihrer 14:13-Pausenführung hoch motiviert auf das Feld zurück und legten durch Andreas Kropp ein 18:15 vor. Aber dann zeigte sich, welch ein Glücksgriff dem TVA im Winter mit der Verpflichtung an Patrik Ranftler gelang Der 26-jährige Linkshänder warf nun die wichtigen Tore zum 16:18 und 17:18, der starke Nico Merten glich zum 18:18 aus. Ein Schock für die Gäste, der dem Derby noch einmal die große Wende gab. Denn Ranftler warf erneut zum 20:19 und 21:19 ein, die Gäste-Abwehr wackelte, gegen diesen starken Linkshänder hatte sie jetzt kein Gegenmittel und Keeper Tobi Töpfer schwächelte ganz plötzlich. Er musste bis dahin Schwerstarbeit leisten.

Lintorfs Trainer Christian Beckers reagierte, Laurits Gerdes kam zwischen die Pfosten. Der 19-Jährige hatte es allerdings ganz schwer gegen diese nun entfesselten Hausherren, bei denen Matthias Jakubiak gegen sein altes Team zur Bestform auflief. Der TVA setzte sich nach 51 Minuten 24:20 ab und die Lintorfer kamen nicht mehr heran. Zumal sie die letzten 70 Sekunden in doppelter Unterzahl bestreiten mussten nach Strafen gegen Vincent Rose und Christoph Lesch.

Und nach dem Abpfiff sah man nur traurige Gestalten auf der Lintorfer Bank. Die Grün-Weißen hatten den TV Angermund am Rande einer Niederlage, nun mussten sie die kurze Heimfahrt mit leeren Händen bestreiten. Christian Beckers: „Wir bekamen zwölf Zeitstrafen, Angermund nur drei. Das kann nicht normal sein.“ Und Manager Kalle Töpfer meinte: „Unsere Mannschaft hat in allen Bereichen großes Potenzial. Daran werden die Lintorfer Handballfans noch viel Freude haben. Diese Niederlage verkraften wir.“ wm

